Chuvas provocam cancelamento de voos em Porto Alegre e alagam cidade

Mais de duas mil casas foram alagadas em São Lourenço do Sul (RS); prefeitura pede para que população saia de áreas de risco Imagem: Defesa Civil/Jorge Schneid
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/08/2025 18h46Atualizada em 23/08/2025 18h46

As chuvas registradas nas últimas 48 horas no Rio Grande do Sul deixaram 19 desabrigados, 22 desalojados e provocaram cancelamento de voos no Aeroporto Salgado Filho.

O que aconteceu

São Lourenço do Sul registrou 19 desabrigados e 22 desalojados, segundo a Defesa Civil estadual. Em um período de 24 horas, o acumulado de chuva na cidade chegou a 143,8 milímetros.

O Arroio São Lourenço transbordou, afetando residências que ficam nas margens do rio. Segundo o prefeito Zelmute Marten (PT), o arroio "está com uma correnteza forte, transbordou muito e vai continuar subindo." O Corpo de Bombeiros realizou sete remoções devido a elevação do nível do arroio.

Com o transbordamento do arroio, duas mil residências foram alagadas, disse o prefeito. "Precisamos fazer um apelo: quem puder ficar em casa, quem puder não andar de carro nas zonas mais críticas, é muito importante."

Prefeitura pediu para moradores de zonas de risco saírem de casa "imediatamente". "E buscar locais seguros, seja na residência de familiares e amigos ou no abrigo já disponível na Comunidade Nossa Senhora de Fátima."

Defesa Civil diz que secretarias estaduais prestam apoio ao município. As secretarias da Saúde e Desenvolvimento Social devem atuar para identificar as necessidades locais e envio de apoio por parte dos órgãos estaduais. O Departamento de Logística da Defesa Civil foi acionado para envio de água potável, cestas básicas, colchões e kits de higiene.

Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registrou 100 milímetros de chuva em 12 horas em São Sapé. Vários municípios gaúchos acumularam de 70 a quase 100 milímetros de chuva neste período de 12 horas, o que corresponde a pelo menos metade da média de chuva para agosto.

Atraso e cancelamento de voos

11 voos do Aeroporto Salgado Filho foram cancelados hoje, segundo o painel de voos. Outros 28 voos tiveram atraso no embarque ou desembarque.

Porto Alegre registrou 83 milímetros de chuva entre a noite de quinta-feira e a manhã de ontem, segundo o Cemaden. O número é quase a média de chuva para todo o mês de agosto, que é de 120 milímetros. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos registrou 23 ocorrências de queda de árvores ou galhos de grande porte.

Barragem Lomba do Sabão teve 126,8 milímetros de chuva acumulada, superando a média histórica do mês, que é de 120 milímetros. No Passo das Pedras e Rua da Represa, o volume chegou a 104,6 milímetros.

