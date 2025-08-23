Fã de praia? Veja casas a menos de 3h de SP para curtir fora de temporada

Com menos movimento e preços mais acessíveis fora da alta temporada, as casas de praia no litoral sul e norte de São Paulo são uma boa opção para quem busca alguns dias de descanso (e, com sorte, também sol).

Em destinos como Ilhabela, Guarujá e Praia Grande, é possível aproveitar o mar ainda quente, praticar atividades como stand up paddle, caiaque e passeios de barco, além de contar com hospedagens pé na areia.

Selecionamos acomodações bem avaliadas no Airbnb, ideais para viagens em família, a dois ou até para quem prefere uma estadia mais reservada, com cozinhas equipadas, áreas externas e fácil acesso à praia. Confira: (preços pesquisados em 22 de agosto de 2025)

Boiçucanga

Boiçucanga fica no litoral Norte Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé está localizado em condomínio fechado, com portaria 24 horas e estacionamento no local. O espaço conta com Wi-Fi de alta velocidade e oferece acesso à piscina do condomínio, que tem vista para o mar e para as montanhas, segundo a descrição do anúncio.

Reserve por R$ 312 a diária

Nota no Airbnb: 4,9

Palavra do hóspede: "O local é exatamente como nas fotos. Muito confortável, limpo, bonito e aconchegante. A cozinha é completa e nos atendeu perfeitamente. A churrasqueira privativa é um ponto de destaque. O Renan sempre respondia prontamente nossas dúvidas e se dispôs a ajudar sempre que solicitado." (Juliana, agosto de 2025)

Guarujá

Guarujá está pertinho de SP Imagem: Divulgação Airbnb

O Type Imperial dispõe de piscina de borda infinita na cobertura, academia, brinquedoteca, espaço home office, salão de festas, salão de jogos e churrasqueira (cobrada à parte). O apartamento conta com sacada gourmet e vista panorâmica para a praia da Enseada. A localização é próxima a supermercados, farmácia, restaurantes e outros serviços.

Reserve por R$ 337 a diária

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Lugar maravilhoso, pertinho de tudo!! Anderson muito atencioso, qualquer coisa que precisa ele já dá o retorno quando manda msg!! Obrigado pela estadia!! Voltaremos em breve." (Thamires, agosto de 2025)

São Vicente

São Vicente é pertinho da capital Imagem: Divulgação Airbnb

O apartamento tem vista para o mar direto da sala e da cozinha. A sala conta com Smart TV de 50 polegadas com acesso a streaming e Wi-Fi de 500 Mb. O quarto é espaçoso, com cama de casal, colchão extra e mesa de trabalho.

Reserve por R$ 238 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Apartamento é uma graça, idêntico [ao que aparece] nas fotos. Localização é boa, em frente ao mar, com restaurantes, bares, mercados, farmácias e academias por perto. A anfitriã é muito gentil e sempre de prontidão para qualquer questão. Adorei e voltarei com certeza." (Talita, abril de 2025)

Bertioga

Riviera de Sõ Lourenço é ideal para curtir com a família Imagem: Divulgação Airbnb

O apartamento de 74 m² está localizado no módulo 3, a poucos passos do mar e próximo ao shopping. O espaço conta com ar-condicionado quente e frio na sala e nos quartos, além de vaga de garagem, piscina e serviço de praia.

Reserve por R$ 865 a diária

Nota no Airbnb: 4,87

Palavra do hóspede: "Adoramos a estadia! Apartamento igual das fotos, bem localizado, pertinho da praia, o bairro é maravilhoso! Daniel sempre disponível! Com certeza voltaremos mais vezes." (Nayara, agosto de 2025)

São Sebastião

São Sebastião fica a menos de três horas de SP Imagem: Divulgação Airbnb

O loft está de frente para a Mata Atlântica e oferece uma experiência integrada à natureza, com vista para a flora regional. O espaço conta com cama de casal, dois colchões de solteiro, fogão de duas bocas, frigobar, micro-ondas e panelas.

Reserve por R$ 308 a diária

Nota no Airbnb: 4,85

Palavra do hóspede: "O espaço é ainda mais bonito do que nas fotos, bem iluminado e arejado. Tudo completo e com todos os itens de necessidade básicas, você consegue se hospedar tranquilamente." (Livia, junho de 2025)

Juquehy

Juquehy tem praias calmas e tranquilas Imagem: Divulgação Airbnb

O loft conta com Wi-Fi, Smart TV, PlayStation 4, ar-condicionado e área de serviço completa. Possui sala integrada à cozinha americana, uma suíte e um quarto mezanino. A cozinha é equipada com forno, cooktop, micro-ondas, geladeira e utensílios. A hospedagem não inclui garagem.

Reserve por R$ 320 a diária

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "O loft é exatamente como nas fotos, muito aconchegante, limpo e estiloso! Tudo funcionou muito bem, o self check-in é super fácil, assim como o check-out. O contato com o anfitrião foi super tranquilo e recebemos recomendações de lugares e passeios para fazer em Juquehy, o que ajuda muito. Recomendo muito a estada." (Carol, junho de 2025)

Maresias

Maresias é conhecida pelas ondas de surf Imagem: Divulgação Airbnb

A Casa Azul, em estilo arquitetônico Bauhaus, está localizada em condomínio tranquilo na Mata Atlântica, a 2 km da praia. Cercada pela natureza e com ampla luz natural, oferece vista para o mar e segue regras de silêncio a partir das 22h.

Reserve por R$ 442 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Nós amamos a casa. Tem uma vista maravilhosa! Cercada de natureza. A cozinha é muito completa com utensílios, temperos, tem até azeite e café. Usamos bastante a churrasqueira e apreciamos muito a vista. A casa é ampla, iluminada e limpa. A Maíra é uma excelente anfitriã, pronta pra ajudar, responde muito rápido, é muito gentil e dá todas as orientações necessárias. Com certeza voltaremos." (Tatiane, julho de 2025)

Praia Grande

Praia Grande tem opções para toda família Imagem: Divulgação Airbnb

O apartamento fica à beira-mar e dispõe de redes de descanso com vista para o oceano. O espaço é amplo, conta com recepção 24 horas e estacionamento no térreo acessível. É necessário levar roupas de cama e banho, e o valor da hospedagem varia conforme o número de hóspedes.

Reserve por R$ 271 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Passei um final de semana maravilhoso , só não foi melhor por conta do sol que resolveu não aparecer, mas deu pra aproveitar muito. Lugar lindo, aconchegante, porteiro noturno um amor de pessoa super prestativo. Tudo de bom, não tem como se arrepender, com toda certeza irei mais vezes." (Steffanny, agosto de 2025)

Ilhabela

Ilhabela tem ilhas lindas Imagem: Divulgação Airbnb

O apartamento faz parte da casa principal de um sítio com varanda ampla e vista para o rio, cachoeira e tobogã da propriedade. O dormitório possui teto panorâmico retrátil sobre a cama king-size, permitindo observar as estrelas.

Reserve por R$ 745 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Um bom lugar para passar um tempo de sossego e paz. Com a cachoeira ao lado, nem deu vontade de ir nadar na praia. A água da cachoeira é muito mais fria do que a do mar, é revigorante, limpa e deliciosa." (Fabio, junho de 2025)

Toque-Toque Grande

Toque-Toque fica a algumas horas da capital paulista Imagem: Divulgação Airbnb

A casa está localizada em condomínio fechado na praia de Toque-Toque Grande, com acesso à praia por trilha privativa e vista para o mar e as montanhas. O espaço conta com sala integrada à cozinha equipada, uma suíte espaçosa, segundo banheiro, ar-condicionado na sala e suíte, churrasqueira e lavanderia privativa.

Reserve por R$ 615 a diária

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Simplesmente sensacional. Desde o primeiro contato, o Danilo e sua esposa foram extremamente rápidos e atenciosos no atendimento. A casa é exatamente como nas fotos." (Tchelo Pereira, junho de 2025)

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.