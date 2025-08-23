Topo

Notícias

Bombeiro que combatia incêndios morre em Portugal, quarta vítima no país

23/08/2025 08h49

Um bombeiro morreu em Portugal devido aos ferimentos sofridos na luta contra os incêndios florestais que afetam o país, lamentou a presidência neste sábado (23), sobre a quarta morte causada pelas chamas neste verão.

Em um comunicado, a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu seus pêsames à família do bombeiro "que tragicamente perdeu a vida na sequência do combate direto aos incêndios florestais no concelho do Sabugal", na metade norte do país.

Segundo a imprensa portuguesa, o homem tinha 45 anos e trabalhava para uma empresa privada de combate a incêndios.

Portugal, assim como a vizinha Espanha, onde quatro pessoas também morreram, combate vários incêndios florestais que consumiram cerca de 60.000 hectares, apesar de uma diminuição nas temperaturas que melhorou a situação, segundo a Proteção Civil. 

De acordo com dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), cerca de 278.000 hectares foram devastados desde o início do ano em Portugal. 

Em 2017, mais de 563.000 hectares foram reduzidos às cinzas em incêndios que deixaram 119 mortos. 

A Península Ibérica é fortemente afetada pela mudança climática, que provoca ondas de calor e secas mais prolongadas, secando a vegetação e favorecendo os incêndios florestais, segundo especialistas.

bur-al/es/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Putin pode vir para os EUA ver a Copa, diz Trump em evento na Casa Branca

Coreia do Norte acusa tropas sul-coreanas de efetuarem disparos de advertência na fronteira

Cássio diz que filha autista não é aceita em escolas; veja o que diz diretriz da educação

Comediante brasileira quebra estereótipos ao retratar desafios da mulher imigrante em Hollywood

Putin, Trump e a Europa: o jogo geopolítico que ameaça o futuro do continente

Repressão ao crime por Trump envia tropas a locais mais seguros de Washington

Japão e Coreia do Sul concordam sobre cooperação mais estreita

Tarifaço é ineficaz até para americanos, diz economista de Harvard

Índia diz que negociações comerciais com EUA continuam em andamento

Zelensky diz que Sul Global deve pressionar Rússia em direção à paz

Unesco marca Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição