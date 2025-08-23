Topo

Atlético de Madrid empata em casa com Elche (1-1) pela 2ª rodada do Espanhol

23/08/2025

O Atlético de Madrid voltou a decepcionar, agora pela segunda rodada de LaLiga, empatando em 1 a 1 com o recém-promovido Elche neste sábado (23), no estádio Metropolitano, na capital espanhola. 

O time 'rojiblanco', que havia perdido por 2 a 1 para o Espanyol em sua estreia no campeonato, continua em dificuldades, apesar de ter feito sete contratações na janela de transferências, e ocupa provisoriamente a 13ª posição na tabela, com apenas um ponto. 

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone começaram bem graças a um gol do norueguês Alexander Sorloth logo aos seis minutos de jogo, após uma arrancada do atacante, que não teve dificuldade para superar o goleiro argentino Matías Dituro. 

O time madrilenho, impulsionado pela vantagem, pressionou forte no campo adversário, mas Rafa Mir silenciou a torcida do 'Atleti' aos 15 minutos, empatando o jogo. 

Germán Valera mandou a bola na diagonal para Álvaro Rodríguez, que dominou e depois deu assistência para o atacante, que chutou cruzado deixando tudo igual no placar.

Os jogadores do Atlético dominaram a posse de bola do início ao fim, mas o Elche foi sólido na defesa, dificilmente permitindo que os adversários criassem jogadas perigosas. 

Os comandados de Eder Sarabia, por sua vez, conseguiram segurar o ataque 'rojiblanco' até o fim da partida. 

Marcos Llorente teve uma chance clara aos 80 minutos, mas chutou para fora após um passe de Pablo Barrios, quando ficou cara a cara com o goleiro Dituro. 

Antes dos acréscimos, o filho do ex-craque da seleção argentina Fernando Redondo, Federico, aproveitou seus primeiros minutos na LaLiga após assinar com o Elche na semana passada. 

A entrada do meio-campista de 22 anos, vindo do Inter Miami, por outro lado, não fez diferença para o Elche, que se limitou a defender e tem agora dois pontos em duas partidas no Campeonato Espanhol.

Atlético de Madrid empata em casa com Elche (1-1) pela 2ª rodada do Espanhol

