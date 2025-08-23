Topo

Notícias

Alckmin sobre tarifaço de Trump: 'Se depender de nós, acaba amanhã'

São Paulo

23/08/2025 16h51

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou, neste sábado, 23, ainda enxergar espaço para que o governo brasileiro chegue a um acordo com os Estados Unidos para redução da tarifa imposta pelos americanos aos produtos do País. "Se depender de nós, acaba amanhã. Acho que temos espaço para buscar um bom entendimento", disse, em entrevista coletiva durante visita à concessionária Brasilwagen, em São Paulo.

Questionado sobre a possibilidade de contrapartidas, como redução da tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos, o vice-presidente destacou que várias barreiras não tarifárias estão sendo eliminadas e indicou que o Brasil está disposto a dialogar com os EUA sobre este e outros setores.

"Você citou o etanol: liberamos os CBIOs para empresas americanas, então elas podem adquirir também aqui. Além disso, há outras possibilidades de entendimento: minerais estratégicos, biocombustíveis, SAF", afirmou ele.

Alckmin, no entanto, buscou ressaltar que as tarifas brasileiras para importação de produtos norte-americanos já são bastante reduzidas. "É sempre bom lembrar: a tarifa média do Brasil para os Estados Unidos entrarem aqui é de 2,7%. Não é 50%, nem 40%, nem 30%. É 2,7%", afirmou. "Dos dez produtos que os Estados Unidos mais exportam para nós, em oito a tarifa é zero. Sempre há espaço para buscar um entendimento", acrescentou.

O vice-presidente também reportou avanços nas negociações com os Estados Unidos, citando a retirada de produtos com aço e alumínio da lista de sobretaxas. "O Departamento de Comércio falou que tudo o que tiver aço e alumínio sai do 'quadra-faixa' e vai para a Seção 232, que é a mesma alíquota para nós e para o mundo inteiro. Isso ajuda na competitividade", explicou.

Ele também destacou medidas de apoio às empresas brasileiras atingidas pelo aumento tarifário americano via plano de contingência. "Ontem, o BNDES anunciou mais R$ 10 bilhões de crédito. Eram R$ 30 bilhões, agora passou para R$ 40 bilhões. Vamos atender mais empresas, inclusive aquelas que não exportam tanto", disse.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Pai de santo é condenado a 53 anos de prisão por estupro de menores

Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

Menina de 12 anos é morta a tiros a caminho da escola na Bahia

Secretário-geral da OEA pede coordenação e financiamento para apoiar o Haiti

Síria adia votação parlamentar em Sweida após violência sectária

Forças iranianas matam seis militantes, diz agência IRNA

Nigéria mata pelo menos 35 combatentes islâmicos perto da fronteira com Camarões, diz força aérea

De Bruyne marca e Napoli vence Sassuolo (2-0) em sua estreia no Italiano

Exposições no Sesc abrem Temporada França-Brasil 2025 em São Paulo

Chefe da ONU pede que Israel pare de negar a fome que criou em Gaza

Morre o pianista Miguel Proença, aos 86 anos