Topo

Notícias

Alckmin aposta em ampliar comércio com México; agenda inclui biocombustíveis e visto eletrônico

São Paulo

23/08/2025 17h16

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou, neste sábado, 23, que a sua viagem ao México, na próxima semana, terá como foco setores estratégicos como biocombustíveis, energia, combustível sustentável de aviação (SAF), agroindústria, saúde e a facilitação de vistos.

"Estou indo terça-feira para o México. Nós temos uma corrente de comércio significativa: no ano passado, exportamos R$ 7,8 bilhões para eles, e eles exportaram R$ 5,8 bilhões para nós. Podemos fazer crescer essa corrente de comércio", afirmou o vice-presidente, em entrevista coletiva durante visita à concessionária Brasilwagen, em São Paulo.

Segundo Alckmin, a implementação de um visto eletrônico para cidadãos dos dois países também está na pauta. "Para mexicanos entrarem no Brasil, poderão obter visto eletrônico, e nós também lá. Enfim, fortalecer a corrente de comércio, que gera emprego e renda", disse.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Haddad cita incerteza sobre o quanto o governo dos EUA 'vai atrapalhar' negociações climáticas

Lula herdou Brasil em 2022 muito diferente do que em 2002, diz Haddad

Shnaider e Alexandrova vão se enfrentar na final do WTA 500 de Monterrey

Funcionária desvia R$ 560 mil de empresa e compra carro, diz polícia

Atlético de Madrid empata em casa com Elche (1-1) pela 2ª rodada do Espanhol

Alemanha já não pode mais bancar Estado de bem-estar social, diz premiê

Arte indígena ganha exposição em Petrópolis

'Tarde demais', lamentam palestinos após ONU declarar que há fome em Gaza

Pai de santo é condenado a 53 anos de prisão por estupro de menores

Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

Menina de 12 anos é morta a tiros a caminho da escola na Bahia