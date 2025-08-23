Alcaraz diz estar "mais bem preparado" para o US Open do que em 2024

O número dois do mundo, Carlos Alcaraz, disse neste sábado (23) estar "mais bem preparado" do que em 2024 para o US Open, onde tentará destronar seu grande rival, Jannik Sinner, número um do mundo e atual campeão em Nova York.

Sinner "venceu os últimos três Grand Slams disputados em quadras duras. Ele joga um tênis incrível" nesta superfície, enfatizou o espanhol de 22 anos, vencedor do US Open em 2022.

"De certa forma, ele me inspira a estar preparado se tiver que enfrentá-lo. Espero encontrá-lo na final", como em Roland Garros e depois em Wimbledon no início deste ano, disse ele.

Cinco vezes vencedor de Grand Slams, Alcaraz está nove vitórias a cinco à frente de Sinner, de 24 anos, após seu oponente italiano ter desistido, debilitado por um vírus, na segunda-feira, da final do Masters 1000 de Cincinnati.

"Sincaraz", como a dupla é apelidada, conquistou os últimos sete troféus de Grand Slam. Com mais uma vitória em Flushing Meadows, os líderes do torneio completariam dois anos consecutivos de conquista dos quatro principais torneios.

O espanhol considerou sua situação "muito diferente" em relação a 2024, quando foi eliminado na segunda rodada em Nova York pelo holandês Botic van de Zandschulp, então número 74 do ranking da ATP.

Sem os Jogos Olímpicos no calendário entre Wimbledon e o US Open, "tive mais tempo para tirar alguns dias de folga, para recarregar as energias mentalmente. Depois, tive duas semanas de treinamento em casa", explicou.

"Cheguei a Cincinnati mais feliz e com mais vontade, ansioso para disputar torneios. Estava mais bem preparado do que no ano passado. Me sinto muito melhor. No ano passado, o calendário estava mais apertado, sem dias de descanso entre os torneios", disse ele.

Alcaraz começará sua investida na liderança do ranking da ATP no último Grand Slam na noite de segunda-feira, contra o grande sacador americano Reilly Opelka (66º).

"Todos nós conhecemos o estilo de jogo dele. Tenho que me preparar, focar na devolução e retornar o máximo que puder para a quadra", disse o espanhol, que enfrentará o gigante de Michigan (2,11 m) pela primeira vez na carreira.

