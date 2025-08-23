12 anos de prisão: a condenação que virou recado à sociedade

A recente condenação de Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kérollen Cunha Ferreira a 12 anos de prisão reafirmou um recado à sociedade: racismo é crime.

As duas influenciadoras, mãe e filha, foram responsabilizadas judicialmente após "presentear" crianças negras com uma banana e um macaco de pelúcia, registrar em vídeo e divulgar as imagens nas redes sociais em 2023, em São Gonçalo (RJ). Na época, elas acumulavam cerca de 14 milhões de seguidores.

As consequências sobre as vítimas foram profundas. O menino de 10 anos "nunca mais foi o mesmo", precisou mudar de escola e iniciou acompanhamento psicológico, segundo relatou a mãe, de acordo com a sentença na Justiça. Já a menina de 9 anos também passou a fazer tratamento e se afastou dos amigos, optando por brincar sozinha. Além do trauma, ambos foram expostos a novas ofensas após a viralização do vídeo.

O que diz a lei:

O crime de racismo está previsto na lei 7.716/1989. Consiste em atingir uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. É inafiançável e imprescritível.

A lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, equiparou o crime de racismo ao de injúria racial, que consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

A lei atualizada também prevê que crimes previstos nela "terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação".

O jurista Adilson Moreira cunhou o termo "racismo recreativo", apresentado em livro homônimo de 2018. Em entrevista ao UOL, em 2021, ele explicou como uma "piada" racista tem efeitos para além do momento em que é contada. Leia a entrevista completa.

"O humor é uma mensagem cultural, que só faz sentido em um contexto cultural específico. Por exemplo, se eu digo em tom jocoso que "o céu é azul", as pessoas vão olhar para mim sem entender a graça. Mas, se eu digo em tom jocoso que "negros são macacos", muitos brancos vão cair na gargalhada. Isso significa que elas reagem a sentidos que expressam um consenso cultural entre os membros desse grupo. Neste caso, o consenso é que negros não têm o mesmo nível de humanidade de pessoas brancas e que negros podem ser comparados a animais." Adilson Moreira, jurista

PEGA A VISÃO

"Presença de Anitta no ritual Kuarup teve o alcance que nenhuma mídia conseguiu"

Cris Guterres, colunista do UOL

A participação de Anitta na cerimônia Kuarup, no Parque Indígena do Xingu (MT), no último sábado (16), atraiu atenção nacional para a luta dos povos originários. A cantora esteve na aldeia Kuikuro acompanhada de Luciano Huck, em gravações para o Domingão com Huck.

Assista

NÓS NA SEMANA

'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil sobre morte de Preta Leia mais

Paulinho da Viola conta a história da canção ?Quando o Samba Chama? Leia mais

No elenco de "A Melhor Mãe do Mundo", Seu Jorge reflete sobre respeito e afeto dentro de casa Leia mais

Novo episódio de Mano a Mano recebe Antônio e Camila Pitanga Leia mais

Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento Leia mais

Comissão de Ética Pública dá aval a Anielle para assumir cargo na Alelo Leia mais