Zelenskiy diz que Rússia faz "tudo" para impedir seu encontro com Putin

22/08/2025 09h37

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodmyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que a Rússia está fazendo tudo o que pode para garantir que um encontro entre ele e Vladimir Putin não ocorra, e pediu aos aliados da Ucrânia que apliquem novas sanções a Moscou, caso ela não demonstra desejo de acabar com sua invasão.

Zelenskiy, que estava falando em uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, em Kiev, disse que eles haviam discutido garantias de segurança para a Ucrânia por outros Estados, que, segundo ele, deveriam ser semelhantes ao Artigo 5 da Otan, que considera um ataque a um membro como um ataque contra todos.

(Reportagem de Yuliia Dysa)

