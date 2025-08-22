Zelenskiy diz que Rússia está fazendo "tudo" para impedir cúpula com Putin

Por Yuliia Dysa e Max Hunder

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que a Rússia está fazendo tudo o que pode para impedir a realização de uma reunião entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que a agenda para essa cúpula não estava pronta.

O líder ucraniano pediu repetidamente que Putin se encontrasse com ele, dizendo que essa é a única maneira de negociar o fim da guerra da Rússia na Ucrânia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu acabar com o que ele chama de "banho de sangue" na Ucrânia, disse que havia começado os preparativos para uma reunião Putin-Zelenskiy após uma ligação com o líder russo na segunda-feira.

Zelenskiy acusou a Rússia de estar protelando.

"Os russos estão fazendo tudo o que podem para impedir a realização da reunião", disse ele nesta sexta-feira em uma coletiva de imprensa em Kiev com o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

"A reunião é um dos componentes de como acabar com a guerra. E como eles não querem acabar com ela, procurarão espaço para (evitá-la)", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse à NBC em uma entrevista nesta sexta-feira que não há agenda para essa cúpula.

"Putin está pronto para se reunir com Zelenskiy quando a agenda estiver pronta para uma cúpula. E essa agenda não está pronta de forma alguma", disse ele.

A declaração ecoou a retórica estabelecida por Moscou sobre a impossibilidade de uma reunião entre os dois líderes, a menos que certas condições sejam atendidas.

Perguntado sobre sua resposta aos comentários de Lavrov e quais são os próximos passos, Trump disse aos repórteres: "Bem, veremos. Vamos ver se Putin e Zelenskiy estarão trabalhando juntos. É um pouco como óleo e vinagre".

Milhares de civis ucranianos foram mortos na invasão em grande escala da Ucrânia lançada pela Rússia em 2022. Os analistas estimam que mais de um milhão de soldados de ambos os lados foram mortos ou feridos e os combates continuam ininterruptos, com ambos os lados também atacando instalações de energia.

A Rússia manteve sua exigência de longa data para que a Ucrânia desista das terras que ainda detém em duas regiões do leste, enquanto propõe congelar a linha de frente em duas regiões mais ao sul que Moscou reivindica totalmente como suas e possivelmente devolver pequenas partes de outro território ucraniano que controla.

Zelenskiy, por sua vez, desistiu de exigir um longo cessar-fogo como pré-requisito para a reunião dos líderes, apesar de ter dito anteriormente que a Ucrânia não pode negociar sob o cano de uma arma.

Nesta sexta-feira, ele pediu aos aliados de seu país que pressionassem a Rússia a "pelo menos uma posição minimamente produtiva", inclusive aplicando novas sanções caso a Rússia não demonstre interesse em avançar em direção à paz.

