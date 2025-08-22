Mendonça é o 2º a votar a favor de Zambelli em caso de arma; placar é 7 a 2

O ministro do STF André Mendonça seguiu Kassio Nunes Marques e votou contra a condenação da deputada afastada Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo. O placar é 7 a 2 — já há maioria pela condenação.

O que aconteceu

Apesar de votar pela absolvição de Zambelli por porte de arma, Mendonça defendeu 8 meses de prisão pelo crime de constrangimento. O ministro propôs que a pena seja cumprida em regime aberto, pois "a ré é primária e não ostenta antecedentes".

Zambelli é julgada por ter perseguido o jornalista Luan Araújo com uma arma. O episódio ocorreu em 2022, em São Paulo, no bairro dos Jardins, na véspera do segundo turno das eleições.

STF já tem maioria para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. Sete ministros votaram a favor da condenação: Gilmar Mendes (relator do caso), Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Edson Fachin. Ainda faltam votar: Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. O julgamento segue em plenário virtual até às 23h59 de hoje.

Caso em julgamento não é o que determinou prisão da deputada na Itália. Ela está presa no país europeu desde 29 de julho —foi considerada foragida após ter sido condenada pelo STF a dez anos de prisão e perda de mandato parlamentar por ordenar uma invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O voto de Mendonça

Ministro do STF avaliou comportamento de Luan como "reprovável". No voto, ele citou provocações verbais por parte do jornalista: "O comportamento de Luan Araújo não exculpa a ação da acusada, pela qual está sendo condenada. Mas seu comportamento prévio, de provocação gratuita e contínua, também se mostrou reprovável".

Assim, Mendonça acompanhou parcialmente divergência aberta por Nunes Marques, que defendeu absolvição total da Zambelli. Nunes Marques também mencionou que Luan agrediu verbalmente a deputada e ressaltou que ela tinha porte de arma regular naquele momento. Por perseguir Luan com a arma em punho, o ministro defendeu aplicação de infração administrativa, cuja pena é cassação do porte e apreensão da arma.

Ministro defendeu separação dos Poderes. Para ele, quem deve decidir se Zambelli mantém ou perde o cargo de deputado federal é a própria Casa Legislativa eleita pelo povo, e não o STF.

Se é a vontade popular que concede o mandato parlamentar a alguém, deve ser essa mesma vontade popular quem, representada pela manifestação dos demais parlamentares, irá decidir se mantém ou não aquele mandato.

Ministro André Mendonça, em voto

Relembre o caso

Zambelli se tornou ré no STF em agosto de 2023, por 9 votos a 2. Os únicos que votaram contra a abertura do processo, à época, foram André Mendonça e Nunes Marques, indicados ao tribunal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Denúncia afirma que deputada afastada abusou do direito de uso de arma. Embora ela tivesse o porte regularizado, a PGR (Procuradoria-Geral da República) considerou que Zambelli sacou a pistola "fora dos limites da autorização de defesa pessoal" ao perseguir o jornalista.

Ela nega ter cometido os crimes. A defesa da deputada argumentou, no processo, que o uso da arma naquela situação não se qualifica como porte ilegal e que ela teve uma reação legítima às provocações do jornalista.

Episódio teve repercussão negativa para Bolsonaro às vésperas da eleição. Na ocasião, aliados atribuíram a derrota eleitoral do então presidente ao episódio. Em março deste ano, o ex-presidente disse que a deputada "tirou o mandato" dele após o caso.

Presa na Itália

Justiça italiana decidirá se a brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar. A extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

Deputada aguarda presa. Ela está no presídio feminino Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário conhecido como Rebibbia, nome do bairro que ocupa na área nordeste de Roma.