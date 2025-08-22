Zambelli é condenada pela segunda vez pelo STF; pena é de 5 anos e 3 meses

Topo

22/08/2025 22h24

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta sexta-feira, 22, a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão. Ela foi considerada culpada de cometer os crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

O julgamento foi feito em sessão virtual e o placar ficou em nove votos pela condenação e dois contra. Essa é a segunda condenação imposta à deputada do PL que está detida na Itália por conta de pedido de extradição apresentado pelas autoridades brasileiras. A deputada ainda pode recorrer da decisão.

Zambelli já fora condenada por invasão dos sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

O caso encerrado nesta sexta-feira trata do episódio em que a deputada sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A perseguição começou após Zambelli e Luan se desentenderem após um ato político em São Paulo.

Votaram pela condenação da deputada o relator do caso, ministro Gilmar Mendes e ainda Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro divergiram do relator.

Nunes Marques defendeu a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e considerou que o segundo crime já estava prescrito. Já Mendonça absolveu a deputada do crime de porte ilegal de arma de fogo e condenou Zambelli a oito meses de prisão em regime aberto por constrangimento ilegal.

