Notícias

Wall Street fecha em alta após Powell sinalizar corte de juros do Fed

22/08/2025 17h16

Por Shashwat Chauhan e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta sexta-feira, com o índice Dow Jones atingindo um recorde de fechamento, conforme investidores se voltaram para ações depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu um corte na taxa de juros no curto prazo durante seu discurso no simpósio de Jackson Hole.

Seus comentários abriram caminho para um possível corte na taxa de juros na reunião do Fed de 16 e 17 de setembro, embora Powell tenha enfatizado a importância dos dados de emprego e inflação que serão divulgados antes dessa data.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,52%, para 6.466,55 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,88%, para 21.496,54 pontos. O Dow Jones subiu 1,88%, para 45.626,64 pontos.

