Wall Street abre em alta antes de discurso de Powell

22/08/2025 10h40

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com os investidores aguardando o discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, para obter informações sobre a trajetória da taxa de juros.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,37% na abertura, para 44.952,88 pontos. O S&P 500 ganhava 0,23%, a 6.384,59 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,19%, para 21.139,826 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy em Bengaluru)

