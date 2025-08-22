Topo

Notícias

Vivo dá largada para a primeira operação comercial de 5.5G no Brasil

São Paulo

22/08/2025 13h01

A Vivo anunciou nesta sexta-feira, 22, a ativação do sinal de 5.5G (também chamado de 5G Advanced), que representa uma evolução do 5G, com maior velocidade e menor latência. Nesta primeira etapa, o 5.5G está disponível somente na região central de Brasília e na mega loja da operadora no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. A companhia prevê expandir a cobertura para novas áreas ao longo do ano.

Esta é a primeira operação comercial de 5.5G no Brasil e ocorre pouco mais de um ano após a Vivo fazer os testes da nova tecnologia. Ano passado, as concorrentes TIM e Claro também fizeram testes semelhantes, se preparando para o lançamento comercial, que deve acontecer em breve.

Para as operadoras, o 5.5G tem potencial para criar novas oportunidades de negócios ao combinar as redes de alta performance com inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas e realidade virtual, entre outros casos. A evolução do sinal também funciona como uma espécie de ensaio para a próxima geração de internet móvel, o 6G, que está em fase de pesquisa pelas empresas e será uma realidade no início da próxima década.

A Vivo informou que a sua rede de 5.5G instalada alcançou picos de velocidade de 2 Gbps. O desempenho representa um salto considerável em relação ao 5G, cuja velocidade média de download do mercado brasileiro está em torno de 450 mbps, de acordo com levantamento realizado pela empresa de medições Ookla.

Para a nova operação, a Vivo combinou espectros de 3,5 GHz, 2,3 GHz e 2,1 GHz, o que resultou em ganhos de velocidade, queda na latência, redução no consumo de energia e capacidade de conectar mais dispositivos ao mesmo tempo.Para isso, a operadora adotou o fatiamento de rede (network slicing).

Esse recurso cria "fatias" do espectro dedicadas para categorias específicas de uso, o que permite priorizar o tráfego de dados em aplicações críticas. Essa tipo de prática já existe, por exemplo, no mercado corporativo (pois as empresas precisam de redes dedicadas para fábricas e logística, por exemplo).

"Com o 5G Advanced, evoluímos nossa infraestrutura, preparando a rede para atender pessoas e empresas em diferentes necessidades de uso", afirmou o diretor de Core e Rede Móvel da Vivo, Elmo Matos.

Para se conectar ao 5.5G, o cliente da Vivo precisa ter um plano móvel da operadora, um aparelho compatível com a tecnologia 5G Standalone e agregação de frequências, além de chip habilitado, o que pode ser feito por meio do aplicativo da empresa.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Gleisi defende Alckmin como vice de Lula em 2026: "Espero que continue"

Presidente da Costa Rica denuncia 'tentativa de golpe de Estado judicial' perante pedido de levantamento de imunidade

COP30: Brasil pede à ONU mais verba para hospedar países em Belém

Mendonça é o 2º a votar a favor de Zambelli em caso de arma; placar é 7 a 2

Malafaia diz não temer prisão e chama PF de 'Gestapo de Moraes'

Após anos no mercado, 'casa mais triste do mundo' finalmente é vendida

Estudante de Direito é presa em SP por operar 'golpe dentro de golpe'

Bom juiz deve gerar segurança e ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo, diz André Mendonça

Trump compara Putin e Zelensky a azeite e vinagre: 'Não se dão bem'

Brasileira é deportada de Portugal e separada dos filhos: 'Emocional destruído'

EUA anunciam revisão de 55 milhões de vistos para checar violações