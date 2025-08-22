Topo

Vice de Bessent deixa cargo após menos de 5 meses, diz Tesouro

22/08/2025 13h01

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Michael Faulkender, está deixando o governo do presidente Donald Trump menos de cinco meses após ter sido confirmado pelo Senado, informou o Departamento do Tesouro.

Faulkender é a segunda autoridade confirmada pelo Senado a deixar o departamento neste mês, após a saída do comissário do IRS (equivalente à Receita Federal), Billy Long, que disse que estava sendo escolhido como embaixador na Islândia.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, agradeceu a Faulkender por seu trabalho no departamento, mas não forneceu nenhuma razão para sua saída.

"Desde janeiro, ele tem desempenhado um papel fundamental na supervisão das operações do Departamento do Tesouro e na execução da ousada agenda econômica do presidente Trump", disse Bessent em um comunicado.

Trump indicou Faulkender, professor de finanças da Universidade de Maryland, em dezembro para atuar como a segunda mais alta autoridade do Tesouro, onde foi secretário assistente de política econômica durante o primeiro mandato de Trump. Ele foi confirmado pelo Senado para a função em 26 de março.

Ele também atuou como economista-chefe por dois anos no America First Policy Institute, think tank conservador que tem ajudado a moldar a agenda política de Trump.

