'O melhor que já vi': papa-bolinhas promete dar vida nova a roupas usadas

As bolinhas que se acumulam em algumas roupas podem acabar com o visual. Se isso acontece com você, uma opção para eliminar esse inconveniente é o papa-bolinhas. Ele ajuda a deixar a sua roupa com aspecto de nova, sem os fiapos que geralmente são formados após as lavagens e o desgaste dos tecidos.

O Guia de Compras UOL encontrou este modelo da Philips, que tem mais de 132 mil avaliações na Amazon e que faz sucesso entre os consumidores. Veja a seguir como esse produto funciona e algumas opiniões de quem já comprou.

Por que esse produto faz sucesso?

Ele faz até 8.800 rotações por minuto, para que a remoção seja mais eficaz e rápida;

Tem uma lâmina com orifícios de três tamanhos diferentes, para "papar" bolinhas maiores e menores;

É possível ajustar a altura para peças mais delicadas;

O recipiente onde as bolinhas retiradas são guardadas é fácil de esvaziar;

Vem com uma escova de limpeza para depois da utilização;

Funciona com duas pilhas AA da Philips inclusas;

Serve para diferentes tecidos, desde roupas, a cobertor, estofamento de móveis e tapetes.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 132 mil avaliações e nota média de 4,7 (do total de 5), na Amazon. Confira algumas opiniões de compradores:

(...) Retira todas as bolinhas de forma fácil e rápida, sem exigir força. Maravilhoso! Chegou uma semana antes do previsto também. Andrea A. Faria

Muito prático, simples e eficiente! Não danifica a roupa e realmente retira todas as bolinhas!!! Super recomendo! Sheila

Pela primeira vez, vejo um papa-bolinhas que funciona e funciona muito bem. Tira todas as bolinhas de blusão de lã, blusas de algodão, meias, etc. Já comprei muitos papa-bolinhas vagabundo que estragaram na primeira usada, tanto que fiquei com medo de pagar caro, mas esse vale cada centavo. Ana Carina Ritzel

Vale o investimento. É o melhor que já vi até agora. Muito eficiente, aprovado. Quésia Ribeiro

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamam que o produto funciona a pilhas, porque preferem aqueles que são ligados em tomadas ou recarregáveis por meio de porta USB.

Produto bom, mas podia ser mais potente. Vania

Muito bom. A única coisa ruim é que é a pilha. Poderia ser USB. Mas tira muito bem as bolinhas. Bem potente. Rosimeire A.

Gostei do produto. É compacto, tem uma estética legal e retira os fiapos e bolinhas, mas não o avaliaria como excelente. Precisa de uma certa dedicação para tirar todas as bolinhas, passando várias vezes no tecido, além do barulho que ele faz ser um pouco alto. Leticia dos Santos Rocha

Cumpre perfeitamente o que promete. Só precisa ter cuidado para não furar as peças, principalmente as mais delicadas. O único defeito é que poderia ser recarregável na tomada, evitando o uso de pilhas. Keila

