Topo

Notícias

Unigel confirma pedido de Tutela de Urgência Cautelar, mas nega recuperação judicial

São Paulo

22/08/2025 11h50

A Unigel confirmou à Comissão de Valores Mobiliários que instaurou processo de mediação e, para assegurar o seu resultado útil, ajuizou pedido de Tutela de Urgência Cautelar. A CVM havia pedido esclarecimentos após a publicação de uma notícia do Valor Econômico.

"O objetivo dessas medidas é criar um ambiente estável para negociações com credores financeiros e operacionais, em linha com a estratégia de fortalecimento de capital da Unigel", afirmou a empresa em nota de esclarecimento.

Além disso, a companhia afirmou que não há, neste momento, deliberação pelo ajuizamento de um pedido de recuperação judicial.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Saiba quem mais doou dinheiro a Jair Bolsonaro, segundo relatório da PF

Brasil é homenageado no Festival Internacional de Teatro de Rua de Aurillac, na França

Um ano após união em eleição, esquerda francesa tenta evitar fraturas

Rural Clima: plantio antecipado da soja pode elevar potencial do milho 2ª safra

Irã e potências europeias concordam em retomar negociações nucleares na próxima semana

Trump diz que reunir Putin e Zelensky é como misturar 'óleo e vinagre'

MP-SP pede prisão para dono da Ultrafarma por não pagar fiança de R$ 25 milhões

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA