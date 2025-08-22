Unigel confirma pedido de Tutela de Urgência Cautelar, mas nega recuperação judicial

A Unigel confirmou à Comissão de Valores Mobiliários que instaurou processo de mediação e, para assegurar o seu resultado útil, ajuizou pedido de Tutela de Urgência Cautelar. A CVM havia pedido esclarecimentos após a publicação de uma notícia do Valor Econômico.

"O objetivo dessas medidas é criar um ambiente estável para negociações com credores financeiros e operacionais, em linha com a estratégia de fortalecimento de capital da Unigel", afirmou a empresa em nota de esclarecimento.

Além disso, a companhia afirmou que não há, neste momento, deliberação pelo ajuizamento de um pedido de recuperação judicial.