Ucrânia ataca estação russa de bombeamento de petróleo e corta fornecimento para Hungria e Eslováquia

22/08/2025 13h25

Os governos da Hungria e Eslováquia afirmaram nesta sexta-feira (22) que as entregas de petróleo russo para os dois países podem ser suspensas por pelo menos cinco dias após um ataque ucraniano danificar uma instalação petrolífera na Rússia.

A informação do ataque também foi confirmada pelo Exército ucraniano, que disse ter retaliado um ataque da Rússia ocorrido na madrugada de sexta-feira com 574 drones e 40 mísseis.

Kiev destruiu uma estação de bombeamento de petróleo no oleoduto Druzhba, localizado na cidade de Unecha, na região russa de Bryansk. Os danos levaram à suspensão do fornecimento de petróleo.

O oleoduto, que atravessa a Bielorrússia e a Ucrânia, transporta petróleo do Cazaquistão para a Alemanha, bem como da Rússia para a Hungria e a Eslováquia.

Os governos húngaro e eslovaco enviaram um comunicado à Comissão Europeia para alertar que o mais recente ataque ucraniano poderia interromper as importações de petróleo russo por, pelo menos, cinco dias.

Os dois países, integrantes da União Europeia, se opuseram às sanções contra Moscou e à gradual interrupção do fornecimento de energia da Rússia.

"A realidade física e geográfica é que, sem este oleoduto, o abastecimento seguro aos nossos países simplesmente fica impossibilitado", disseram em uníssono os ministros das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, e da Eslováquia, Juraj Blanár.

Uma fonte da indústria russa de petróleo indicou que os fornecimentos podem ser interrompidos por um período superior aos cinco dias indicados pelos dois países.

Esta é a segunda vez nesta semana que o fornecimento de petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia é cortado. Na segunda-feira, houve uma breve interrupção.

O resultado do ataque ucraniano foi a elevação dos preços dos combustíveis na Rússia, como indicou a Bolsa de Valores de São Petersburgo.

A Alemanha, que adquire petróleo do Cazaquistão enviado pelo oleoduto de Druzhba, que atravessa o território russo, anunciou que não foi afetada. Os alemães pararam de comprar petróleo da Rússia em 2023.

Rússia amplia domínio na Ucrânia

O Ministério da Defesa russo confirmou na sexta-feira que dominou vilarejos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. As forças russas capturaram as aldeias de Katerynivka, Volodymyrivka e Rusyn Yar, todas na região anexada por Moscou.

A pressão militar e a invasão ocorreram enquanto esforços diplomáticos para encontrar uma solução para o conflito se intensificaram nas últimas semanas.

A invasão e a tomada dos três vilarejos se traduzem nas conquistas territoriais da Rússia nos últimos meses, que ganham terreno diante de forças ucranianas menos equipadas e em menor efetivo.

Esses avanços militares ocorrem no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sonha em dar ele mesmo um fim à guerra que começou em 2022 com uma invasão russa ao território ucraniano, se reuniu recentemente com Putin e, três dias depois, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, além de representantes de outras nações europeias.

Atualmente, o exército russo ocupa aproximadamente 20% do território ucraniano e 80% da região de Donetsk.

(Com AFP)

