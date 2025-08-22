Topo

TRX vende duas lojas ocupadas pelo Assaí em operações que somam R$160 mi

22/08/2025 20h21

SÃO PAULO (Reuters) - A TRX Investimentos anunciou nesta sexta-feira a venda de dois imóveis ocupados por lojas do Assaí, em operações que somam R$158 milhões e reduzirão cerca de R$100 milhões em dívidas do fundo RX Real Estate II, segundo comunicado à imprensa.

A gestora vendeu o imóvel ocupado por loja do Assaí em Teresina, em uma transação de R$69 milhões, e o que abriga o Assaí Goiânia -- R$89 milhões. O Assaí segue sendo inquilino e operando normalmente em ambos os casos.

A TRX afirmou que o imóvel de Teresina foi vendido para uma empresa do setor imobiliário e o de Goiânia faz parte de um acerto "pré-negociação" em que um acordo foi assinado para que a gestora escolha quem vai ser o comprador, afirmou a TRX.

"No cenário de juros altos, a gestora está acelerando a reciclagem de portfólio e a desalavancagem dos fundos, movimento que pode indicar uma tendência mais ampla no setor", afirmou a TRX no comunicado.

A TRX administra atualmente quatro fundos imobiliários e algumas carteiras de ativos e a gestora tem realizado uma série de vendas estratégicas para reduzir endividamento e gerar lucro acima do CDI para os cotistas e investidores, afirmou a companhia.

Em agosto, um dos fundos da empresa, TRXF11, comprou três imóveis, no valor de R$98 milhões, locados ao GPA, dos quais dois na cidade de São Paulo e um em Cotia (SP), na região metropolitana.

Em junho, a gestora comprou 13 imóveis, também de grandes varejistas, por R$543,5 milhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

