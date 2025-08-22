Topo

Notícias

Trump diz que Intel "aceitou" ceder 10% das ações ao governo dos EUA

22/08/2025 16h46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (22) que a fabricante de semicondutores Intel "aceitou" ceder 10% de suas ações ao governo americano.

"Eu disse: "Acho que vocês deveriam nos dar 10% da sua empresa'", declarou Trump a jornalistas sobre uma reunião que teve na semana passada com o diretor executivo da Intel, Lip-Bu Tan.

"Eu disse: 'Acho que seria bom ter os Estados Unidos como parceiro'... eles aceitaram fazer isso, e acredito que é um grande acordo para eles", acrescentou o presidente.

O governo americano pretendia obter ações da empresa em troca de subsídios já planejados pelo ex-presidente Joe Biden, segundo esclareceu na semana passada o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Esses subsídios faziam parte da Lei Chips, aprovada durante o mandato de Biden e destinada a fomentar o estabelecimento de toda a cadeia de valor de chips e semicondutores no país.

O presidente republicano busca atrair empresas para os Estados Unidos impondo tarifas sobre produtos importados.

"Deveríamos receber capital em troca do nosso dinheiro", declarou Lutnick naquele momento. "Pagaremos o dinheiro comprometido pela administração de Joe Biden e receberemos ações em troca".

No entanto, uma participação na Intel não implicaria direitos de voto nem um assento no conselho de administração do grupo, especificou o secretário de Comércio.

A Intel é uma das empresas mais emblemáticas do Vale do Silício, mas seu sucesso tem sido ofuscado pelas gigantes asiáticas TSMC e Samsung, que dominam o mercado de semicondutores.

No início de agosto, Trump atacou Lip-Bu Tan, acusando-o de "enfrentar um grave conflito de interesses" e exigindo sua "demissão imediata".

Posteriormente, ele o recebeu na Casa Branca em 11 de agosto, em uma reunião que o presidente americano qualificou como "muito interessante".

O gigante japonês de investimentos em tecnologia SoftBank Group também anunciou na semana passada a intenção de investir 2 bilhões de dólares (R$ 10,8 bilhões) na Intel, o que elevaria sua participação para 2%.

aue-els/vla/dg/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Drones, bombas, um magnicídio: pontos para entender a violência na Colômbia

BNDES destinará R$ 10 bi em crédito para empresas taxadas em menos de 50%

MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

Moraes não ameaçou Motta e Alcolumbre; áudio foi criado por IA