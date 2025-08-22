Topo

Trump diz que EUA estão conduzindo investigação tarifária sobre importações de móveis

22/08/2025 17h46

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que seu governo conduzirá uma "grande" investigação tarifária sobre os móveis que entram nos Estados Unidos.

"Os móveis vindos de outros países para os Estados Unidos serão tarifados a uma taxa ainda a ser determinada", disse Trump em um post no Truth Social.

Trump disse que a investigação será concluída nos próximos 50 dias.

(Reportagem de Ismail Shakil e Bhargav Acharya)

