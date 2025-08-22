Topo

Trump diz que demitirá diretora do Fed se ela não renunciar

22/08/2025 11h30

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que demitirá a diretora do Federal Reserve Lisa Cook se ela não renunciar, intensificando seu esforço para ganhar influência sobre o banco central norte-americano.

"Eu a demitirei se ela não renunciar", disse Trump a repórteres durante uma visita a um museu de Washington voltado para a Casa Branca.

Cook, a primeira mulher negra a fazer parte da diretoria do Fed, disse que não tem "nenhuma intenção de ser intimidada a renunciar" depois que Trump pediu sua renúncia na quarta-feira com base em alegações sobre hipotecas que ela possui em Michigan e na Geórgia.

Na quarta-feira, Cook disse que leva a sério qualquer questionamento sobre seu histórico financeiro como membro do Federal Reserve e que está reunindo informações precisas para responder a qualquer pergunta legítima.

Cook está entre os três diretores do Fed indicador pelo ex-presidente Joe Biden cujos mandatos se estendem além do período de Trump na Casa Branca, complicando os esforços do presidente para obter mais controle ao nomear a maioria dos sete membros da diretoria.

Dois dos seis membros restantes da diretoria do Fed foram nomeados por Trump - Christopher Waller e a vice-chair de supervisão Michelle Bowman.

Trump tem criticado repetidamente o chair do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio de 2026, primeiro por não ter reduzido a taxa de juros de referência e, mais recentemente, pelos custos em uma reforma do prédio do Federal Reserve.

(Reportagem de Andrea Shalal)

