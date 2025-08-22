Topo

Notícias

Trump declara descontentamento com últimos ataques da Rússia na Ucrânia

22/08/2025 14h52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (22) seu descontentamento com os últimos ataques da Rússia na Ucrânia, e no geral com a guerra em curso neste país europeu.

"Não estou contente com isso, e não estou contente com nada relacionado a essa guerra", respondeu Trump ao ser questionado sobre um bombardeio russo na quinta-feira que destruiu um complexo de propriedade americana na cidade de Mukachevo, no oeste da Ucrânia.

Na quinta-feira, a Rússia também lançou 574 drones e 40 mísseis contra o território ucraniano em seu maior ataque em semanas. Os bombardeios deixaram dois mortos, um em Kherson e outro em Lviv, no oeste do país.

aue-dk/sms/mel/ad/ic/mvv/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Justiça suspende fiança de R$ 25 mi que poderia levar dono da Ultrafarma de volta à prisão

Trump diz que levará sua repressão ao crime para Chicago

Zelenskiy diz que Rússia está fazendo "tudo" para impedir cúpula com Putin

Presidente da Costa Rica denuncia "tentativa de golpe de Estado judicial"

PF mira quadrilha envolvida em grilagem de 900 hectares de terras da União na Amazônia

Em dura reunião com ONU, Brasil rejeita proposta para subsidiar acomodações em Belém

Lula brinca sobre boato de ter sido substituído por clone: 'Sou o quinto'

Mais de 350 pinguins são encontrados mortos em menos de 5 dias no litoral de SP

Justiça ordena prisão de foragido que passou em concurso da Polícia Civil

Tribunal do Sri Lanka decreta prisão de ex-presidente por acusações de corrupção

Mais de 100 animais são resgatados de canil; mulher é presa por prefeito