Trump compara Putin e Zelensky a azeite e vinagre: 'Não se dão bem'

Donald Trump fala à imprensa na Casa Branca em 14 de agosto de 2025 - Mandel Ngan / AFP
Colaboração para o UOL

22/08/2025 12h35

Donald Trump comparou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, a "azeite e vinagre".

O que aconteceu

'Não se dão bem'. O presidente americano usou a analogia ao afirmar que os dois não se dão bem por razões óbvias. Trump ainda afirmou não querer estar presente em um possível encontro entre as partes para um acordo de cessar-fogo. "Isso é como azeite e vinagre, um pouco. Mas veremos. E veremos se eu teria que estar presente ou não. Prefiro não estar." As informações são da agência de notícias AFP.

Trump lidera conversas para a paz. Na última semana, o republicano se encontrou com Putin em uma cúpula no Alasca para discutir os termos de um acordo para o fim da guerra com a Ucrânia. Nesta semana, ele recebeu em Washington líderes europeus e Zelensky para profundar as conversas. As autoridades da Casa Branca e da União Europeia vem discutindo os detalhes e exigências dos dois países para um cessar-fogo.

Zelensky disse que encontro com Kremlin pode acontecer apenas após 'garantias de segurança à Ucrânia'. Ele sugeriu Suíça, Áustria e Turquia como lugares para a conversa.

Chanceler russo afirmou que não há encontro previsto. Em entrevista à emissora NBC, Sergei Lavrov disse que Putin está disposto a se reunir apenas quando uma agenda para a cúpula estiver acertada. "Esta agenda não está pronta de jeito nenhum."

Putin sugeriu encontro em Moscou, negado por Kiev. Na terça, o presidente russo convidou Zelensky para uma conversa na capital durante uma ligação com Trump. Porém, de acordo com fontes da AFP, o líder ucraniano recusou a proposta.

