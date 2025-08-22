Trump avalia realocar US$2 bi para projetos de minerais essenciais, segundo fontes

(Reuters) - O governo Trump está considerando um plano para realocar pelo menos US$2 bilhões da Lei CHIPS para financiar projetos de minerais essenciais e aumentar a influência do secretário de Comércio, Howard Lutnick, sobre o setor, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

A medida utilizaria fundos já alocados pelo Congresso para a pesquisa de semicondutores e a construção de fábricas de chips, evitando um novo pedido de gastos, uma vez que busca reduzir a dependência dos EUA em relação à China no que diz respeito a minerais amplamente utilizados nos setores de eletrônicos e de defesa.

Aumentar o papel de Lutnick no financiamento de minerais essenciais também ajudaria a centralizar a abordagem do governo para o setor, um impulso buscado pelas autoridades da Casa Branca depois que o lançamento do investimento do Pentágono na empresa de terras raras MP Materials no mês passado gerou dúvidas sobre a estratégia de minerais do governo dos EUA, disse uma fonte.

A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentários. As autoridades do Pentágono não estavam imediatamente disponíveis para comentar. A MP Materials não quis comentar.

O Departamento de Comércio supervisiona a Lei CHIPS de US$52,7 bilhões, formalmente conhecida como Lei CHIPS e Ciência. A lei, sancionada pelo então presidente norte-americano, Joe Biden, em 2022, forneceu financiamento até o momento para pesquisas e, ao mesmo tempo, buscou atrair a produção de chips da Ásia e impulsionar a produção doméstica norte-americana de semicondutores.

No entanto, desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump passou a alterar a Lei CHIPS em grande parte renegociando os subsídios para os fabricantes de chips.

(Reportagem de Ernest Scheyder e Jarrett Renshaw; reportagem adicional de Alexandra Alper)