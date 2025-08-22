Topo

Trump afirma que tarifas vão reduzir o déficit do governo dos EUA em US$ 4 trilhões

22/08/2025 16h09

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as tarifas vão ajudar a reduzir o déficit do governo em US$ 4 trilhões, inferindo que esse seria o motivo da alta do mercado acionário nesta sexta-feira, 22. "Mercado acionário subia quase 1.000 pontos há 10 minutos", disse, inferindo que o impulso para os ganhos das ações teria vindo do dado sobre redução do déficit.

Trump concedeu entrevista e fez anúncios associados à Copa do Mundo da Fifa na Casa Branca, em Washington D.C.

Ele disse que o sorteio da Fifa ocorrerá no Kennedy Center, em Washington, no dia 5 de dezembro. Recebeu ainda o primeiro ticket para a Copa do Mundo da Fifa.

O presidente dos EUA afirmou que ruas de Washington estão seguras agora, com pessoas saindo e indo a restaurantes. "Chicago será nossa próxima depois dessa", disse.

Trump afirmou que pode prolongar emergência nacional em Washington D.C., se houver necessidade.

Ele citou ainda que pode agir em cidades como Chicago e Nova York no combate ao crime.

