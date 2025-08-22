Topo

Notícias

Tropas russas são acusadas de tortura sexual contra civis nas regiões ocupadas da Ucrânia

22/08/2025 13h46

Em meio às discussões sobre um possível plano de paz para encerrar o conflito na Ucrânia, especialistas independentes designados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU denunciaram que a Rússia está utilizando a tortura sexual como parte de uma política deliberada e sistemática de intimidação contra civis nas áreas ocupadas desde o início da invasão.

Os especialistas, que não falam oficialmente em nome da ONU, mas atuam sob mandato do órgão, informaram nesta quinta-feira (21) que um dossiê foi enviado ao governo russo documentando dez casos de civis ucranianos ? quatro mulheres e seis homens ? que foram submetidos a práticas de tortura enquanto estavam em território ocupados pela Rússia. Os relatos são chocantes: todas as vítimas sofreram choques elétricos repetidos, inclusive nos órgãos genitais, além de espancamentos, chutes, vendas nos olhos, simulações de afogamento e execuções falsas.

"Essas alegações separadas, que capturam experiências extremamente cruéis, são apenas uma pequena amostra de um padrão mais amplo e bem documentado", afirmou Alice Jill Edwards, relatora especial da ONU sobre tortura. Ela destacou que os abusos foram altamente sexualizados, incluindo estupros, ameaças de estupro e outros comportamentos depravados. "Está cada vez mais claro que a política de tortura da Federação Russa na Ucrânia envolve crueldade sexualizada, inclusive contra civis", acrescentou.

Intimidar e controlar civis

As práticas descritas foram registradas em regiões como Kherson, Kharkiv e Zaporíjia, onde os especialistas afirmam que a tortura é usada para intimidar, instaurar o medo e controlar a população civil. "A Federação Russa está utilizando a tortura como ferramenta para controlar os civis nos territórios ocupados da Ucrânia", reforçou Edwards.

Além das denúncias, os especialistas exigem que o governo russo forneça explicações sobre as alegações específicas contidas no dossiê e sobre as medidas adotadas para prevenir a tortura e a violência sexual por parte de militares, agentes de inteligência e pessoal de detenção. Uma das mulheres vítimas permanece detida na Rússia, e os especialistas lançaram um apelo urgente por sua libertação imediata.

A relatora também lembrou que uma regra fundamental do direito internacional humanitário estabelece que civis devem ser protegidos em tempos de guerra. "A Rússia parece ter abandonado completamente essas normas. É hora de que seja responsabilizada por essas práticas ilegais e que todos os Estados com influência sobre ela exerçam maior pressão", concluiu.

As denúncias se somam a outras já registradas por organismos internacionais, como a Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), que recentemente condenou a Rússia por múltiplas violações dos direitos humanos em território ucraniano. O cenário descrito pelos especialistas reforça a gravidade da crise humanitária nas regiões ocupadas e levanta novas preocupações sobre a responsabilização internacional por crimes de guerra. 

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

'Briga de bar', diz técnico do Olympique sobre discussão entre Rabiot e Rowe

Tropas russas são acusadas de tortura sexual contra civis nas regiões ocupadas da Ucrânia

Membros de cartéis mexicanos estão atuando na frente de batalha da Ucrânia?

Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce e chega a 14 milhões

Presidente do Fed sinaliza para corte de juros nos EUA

Técnico do Manchester United deixa portas abertas para Antony

Ucrânia ataca estação russa de bombeamento de petróleo e corta fornecimento para Hungria e Eslováquia

Gleisi defende Alckmin como vice de Lula em 2026: 'Espero que continue'

Presidente da Costa Rica denuncia 'tentativa de golpe de Estado judicial' perante pedido de levantamento de imunidade

COP30: Brasil pede à ONU mais verba para hospedar países em Belém

Mendonça é o 2º a votar a favor de Zambelli em caso de arma; placar é 7 a 2