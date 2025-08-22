Topo

Tropas da Guarda Nacional portarão armas 'em breve' em Washington DC (funcionário)

22/08/2025 14h14

As tropas da Guarda Nacional estarão armadas "em breve" na capital Washington, onde o presidente Donald Trump ordenou sua mobilização para combater o crime, declarou um funcionário de defesa dos Estados Unidos nesta sexta-feira (22).

"Por ordem do secretário de Defesa, os membros da Força-Tarefa Conjunta-DC que apoiam a missão de reduzir a taxa de criminalidade na capital de nossa nação em breve estarão em missão com suas armas de serviço", declarou o funcionário sob condição de anonimato, referindo-se à Força-Tarefa Conjunta-DC.

