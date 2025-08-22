Topo

Justiça diminui pena de Brennand por estupro; Renzo Gracie foi testemunha

Thiago Brennand na praia Imagem: Reprodução/Facebook
Mateus Araújo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 15h40

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou em segunda instância Thiago Brennand em mais um caso de estupro. A pena, no entanto, foi reduzida de 10 para 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, além de indenização de R$ 100 mil à vítima. O crime ocorreu em 2016 e o lutador Renzo Gracie foi testemunha de defesa de Brennand neste caso. Cabe recurso. Procurada, a defesa não se pronunciou.

O que aconteceu

Vítima relatou estupro, violência e constrangimentos. Na denúncia aos Ministério Público, a mulher disse que foi submetida a relações sexuais sem preservativo, além penetração anal forçada, o que lhe causou sangramento e dor. Exames médicos anexados ao processo indicaram infecções sexualmente transmissíveis.

O crime ocorreu entre 2015 e 2016, em um edifício no Jardim Europa, São Paulo. Os dois se conheceram em redes sociais e passaram a sair juntos por três semanas. A mulher é ex-miss.

Segundo ela, Brennand mudou de comportamento ao longo do tempo. Brennand foi gentil no início, mas mudou, ficando mais agressivo, de acordo com o relato. Além do estupro, a mulher narrou episódio de constrangimento em público e afirmou que o empresário teria tentado invadir o prédio onde ela morava.

Advogados da vítima dizem que ela recebeu a decisão "emocionada". A mulher é representada pelos advogados Márcio Janjacomo, João Vinicius Manssur, Márcio Janjacomo Júnior e Marcelo Zovico.

Em setembro de 2024, Brennand foi condenado em 1ª instância a 10 anos de prisão por esse caso. Procurado pelo UOL, o advogado Roberto Podval, que defende o empresário, não respondeu. O texto será atualizado caso haja retorno.

Defesa questiona provas e cronologia. Advogados alegam falta de evidências concretas, afirmam que as imagens anexadas não identificam a vítima e sustentam que a denúncia só foi feita oito anos depois, supostamente influenciada pela repercussão de outros casos envolvendo Brennand.

Renzo Gracie foi testemunha de Brennand no processo. O lutador de jiu-jítsu foi uma das nove testemunhas arroladas pela defesa para depor a favor do empresário. Ele e Brennand, que também pratica a modalidade, são amigos.

Brennand está preso desde abril de 2023. Em junho de 2024, ele deixou a Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, e foi transferido o presídio de Tremembé, no interior paulista. Ele responde a pelo menos sete processos judiciais. As acusações são de crimes como estupro e agressão.

Brennand já acumula três condenações. Em 2023, recebeu 10 anos de prisão por estuprar uma norte-americana em Porto Feliz, pena reduzida depois para 8 anos e 6 meses. Em seguida, foi sentenciado a 1 ano e 8 meses por agredir uma mulher em uma academia de São Paulo. A terceira condenação foi a 8 anos por estuprar uma massagista, mas acabou absolvido após a Justiça anular a sentença em outubro.

Podcast do UOL detalha os processos envolvendo Thiago Brennand. Reportagem teve acesso a mais de 6.000 páginas de documentos obtidos, revelados de forma inédita no podcast "Brennand", do UOL Prime.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.

