Risco de tornado e microexplosão: RS tem fim de semana com tempo instável

Chuva é esperada na Região Metropolitana de Porto Alegre [Imagem de arquivo] - EVANDRO LEAL/Agencia Enquadrar/Folhapress
22/08/2025 09h28

O fim de semana vai ser de tempo instável no sul do Brasil, com chuva de granizo, ventos fortes e risco de tornados e microexplosões em áreas isoladas do Rio Grande do Sul.

Regiões sul, sudoeste, central e noroeste do Rio Grande do Sul devem ser as áreas mais afetadas por tempestades, segundo projeção do Inmet. Um alerta de perigo está em vigor até as 23h59 de hoje e também engloba a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na capital gaúcha, a projeção é de que o acumulado de chuva passe dos 100 milímetros em 24 horas e o vento chegue a 70 km/h. As orientações da prefeitura são para que moradores se afastem de arroios e rios, fiquem longe de postes, árvores e placas de sinalização e deixem imóveis de risco, optando por casas de parentes ou por abrigos da própria prefeitura.

As condições meteorológicas favorecem fenômenos extremos, como tornados e microexplosões, em áreas isoladas do estado. Uma microexplosão é uma espécie de uma "célula de chuva" forte e rápida, que pode causar estragos. Meteorologistas explicam, porém, que não há como prever quais regiões do estado serão atingidas pelos fenômenos.

Tempestades são resultado do encontro de ar muito quente vindo da Bolívia e do Centro-oeste do Brasil com o ar gelado que paira sobre o estado. O choque das duas frentes forma nuvens carregadas, causando os temporais, segundo o MetSul.

A instabilidade que começou na madrugada de hoje deve ser forte até amanhã de manhã, mas segue de forma menos intensa até o domingo. O tempo deve melhorar na segunda-feira, quando o sistema de instabilidade avança para Santa Catarina e Paraná, segundo projeção do Climatempo.

