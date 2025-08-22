Topo

Técnico do Newcastle confirma ausência de Isak contra o Liverpool

22/08/2025 14h28

O impasse continua entre o Newcastle e o atacante sueco Alexander Isak, que quer deixar o clube para assinar com o Liverpool, e o jogador está fora do jogo contra os 'Reds', anunciou o técnico Eddie Howe nesta sexta-feira (22).

"Não, não houve nenhum avanço", declarou Howe três dias antes de os 'Magpies' receberem o atual campeão da Premier League em St James' Park, pela segunda rodada do campeonato inglês.

O treinador confirmou que Isak, autor de 23 gols na temporada passada, segue treinando afastado dos companheiros e, por isso, não foi relacionado para enfrentar o Liverpool.

O clube de Anfield tem interesse na contratação do atacante de 25 anos, segundo a imprensa inglesa, e teria feito uma proposta de 110 milhões de libras esterlinas (R$ 809 milhões na cotação atual), mas o Newcastle quer 150 milhões (R$ 1,1 bilhão).

Nesta semana, Isak quebrou o silêncio para explicar, através de uma mensagem nas redes sociais", que a diretoria deixou de cumprir algumas promessas e que sua confiança "está quebrada", enquanto o clube lembrou que não tem obrigação de deixá-lo sair e que seu contrato é válido até 2028.

"Foi um momento triste. Prefiro que estas coisas não sejam faladas em público, o melhor é resolver em particular", admitiu Howe.

"Gostaria que ele jogasse conosco na segunda-feira à noite, mas não vai ser assim e é uma pena. Quero muito vê-lo novamente com a camisa do Newcastle", concluiu.

