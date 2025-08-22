Topo

Notícias

Taxas já afetam preços nos EUA, afirma IIF

São Paulo

22/08/2025 07h31

Em relatório publicado nesta quinta, 21, o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) afirma que as tarifas estão "claramente" alimentando a inflação americana, com os preços de importação e de produtores subindo à medida que os estoques de reserva se esgotam. De acordo com a nota, também as restrições à imigração nos EUA estão apertando a oferta de mão de obra, o que reduz o ponto de equilíbrio da criação de empregos e distorce sinais.

Para o instituto, com as tarifas elevando os custos e as restrições à imigração apertando a oferta de mão de obra, a questão da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não é sobre se é hora de cortar os juros, mas sobre quando as reduções podem começar sem o Fed perder sua credibilidade.

"O Fed está limitado de cortar sem uma desinflação mais clara, mas enfrentando riscos crescentes de inflação impulsionada pela oferta", diz o texto, ao ressaltar que a questão-chave não é quando a inflação cairá, mas se ela subirá novamente antes que o crescimento desacelere de maneira firme.

O IIF ainda avalia que a demanda parece resiliente, embora sinais de estresse estejam surgindo entre as famílias de baixa renda. Ainda de acordo com o relatório, a manufatura e a construção privada estão enfraquecendo sob o peso das tarifas e das condições financeiras mais restritivas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

