Topo

Notícias

Taxas de juros têm leve queda, em sintonia com dólar, antes de Powell

São Paulo

22/08/2025 09h40

Na esteira do dólar e rendimentos dos Treasuries longos, os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 22, após a alta da véspera. Mas a liquidez ainda é fraca e investidores estão à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, Jerome Powell, no simpósio de política monetária de Jackson Hole, às 11h.

Às 9h29 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 14,055%, de 14,086% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,370%, de 13,425%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,720%, de 13,769% no ajuste de quinta-feira, 21.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Filho vê o pai naquele estado e se desespera', diz Valdemar sobre Eduardo

Agentes do FBI fazem buscas na casa do ex-assessor de Trump John Bolton, diz fonte

ACM Neto 41% e Jerônimo tem 34% na disputa pelo governo da Bahia, aponta Genial/Quaest

Chefe da Otan pede 'garantias de segurança sólidas' para Ucrânia em visita a Kiev

Na Costa do Marfim, o dodgeball joga a favor da coesão social

Lácteos: Fonterra vende negócios globais de consumo para Lactalis por US$ 2,24 bi

Zelenskiy diz que Rússia faz "tudo" para impedir seu encontro com Putin

FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

Agentes acusam ONGs de "encobrir" guerra de Israel em Gaza

ONU declara fome catastrófica em Gaza; Israel prepara ofensiva total