'Tatuagens' feitas com queimadura solar viram trend; entenda os riscos

Tatuagens de queimadura solar aumentam o risco de câncer de pele - Reprodução/ TikTok/ @byrokko
Tatuagens de queimadura solar aumentam o risco de câncer de pele Imagem: Reprodução/ TikTok/ @byrokko
Colaboração para VivaBem

22/08/2025 12h50Atualizada em 22/08/2025 13h19

Uma moda perigosa tem ganhado espaço nas redes sociais: as chamadas "tatuagens de queimadura solar". A prática consiste em aplicar fitas adesivas, esparadrapos ou até mesmo protetor solar em áreas específicas do corpo (deixando outras descobertas) para criar desenhos na pele durante a exposição solar.

À primeira vista, pode parecer apenas uma forma criativa de brincar com o bronzeado, mas dermatologistas alertam: esse tipo de queimadura aumenta significativamente o risco de câncer de pele.

O fenômeno tem se popularizado em plataformas como o TikTok, onde adolescentes e jovens adultos exibem marcas deixadas pelo sol. No entanto, por trás da estética, há riscos graves. Além do dano profundo às células da pele, a prática pode provocar descamação, manchas, inflamações e acelerar o envelhecimento precoce.

Trend da 'tatuagem de queimadura' voltou a ganhar espaço nas redes sociais - Reprodução/ TikTok/ more.alisaa - Reprodução/ TikTok/ more.alisaa
Trend da 'tatuagem de queimadura' voltou a ganhar espaço nas redes sociais
Imagem: Reprodução/ TikTok/ more.alisaa

O que dizem os especialistas

A exposição intensa ao sol é o principal fator de risco para o câncer de pele, e seus efeitos são cumulativos: os danos aparecem anos depois, quando já não há como revertê-los.

O alerta é ainda maior para crianças, adolescentes e pessoas com histórico familiar da doença ou condições cutâneas sensíveis, como melasma, rosácea e lúpus. Nessas situações, a pele deve ser preservada ao máximo da radiação ultravioleta.

Segundo os médicos, a recomendação é clara: evitar o sol nos horários de maior incidência, usar protetor solar adequado ao tipo de pele (e cobrindo todo o corpo, sem deixar áreas expostas), reaplicá-lo a cada duas horas e apostar em barreiras físicas, como chapéus e roupas com proteção UV.

E, principalmente, ignorar completamente receitas caseiras ou modismos de internet que colocam em risco a saúde da pele.

Receitas caseiras que "fritam" a pele

Diversas experiências caseiras voltaram a ser usadas como supostos aceleradores do bronzeado. E todas elas são extremamente perigosas.

  • Refrigerante de cola: já foi moda nos anos 60 e 70, mas pode causar inflamação, descamação e manchas irreversíveis na pele;
  • Óleos de cozinha (incluindo coco): longe de nutrir, eles retêm calor, provocam queimaduras severas e até cicatrizes;
  • Peróxido de hidrogênio (água oxigenada): vendido como solução para clarear pelos, pode causar queimaduras químicas e ulcerações;
  • Sal grosso e cloro: a mistura abrasiva desidrata e agride a pele, potencializando o dano solar;
  • Manteiga: quando aplicada sobre queimaduras, retém calor e aumenta risco de infecção;
  • Frutas cítricas (limão e laranja): em contato com o sol, podem provocar fitofotodermatose, resultando em bolhas dolorosas;
  • Combustíveis: um dos métodos mais perigosos já registrados, com risco de queimaduras de terceiro grau, intoxicação e até morte.

Todas essas práticas têm algo em comum: nenhuma é segura. Em muitos casos, os pacientes acabam em hospitais, com queimaduras graves que exigem tratamentos longos e deixam sequelas permanentes.

*Com informações de reportagem publicada em 02/02/2023

