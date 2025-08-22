Tarifas de Trump podem reduzir déficit dos EUA em US$4 tri, estima órgão do Congresso

Por Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O aumento de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações vindas de parceiros comerciais pode reduzir o déficit nacional em US$4 trilhões na próxima década, estimou o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

Se a elevação das tarifas por Trump continuar, o aumento da receita poderá reduzir os déficits primários em US$3,3 trilhões e cortar os pagamentos federais de juros em US$700 bilhões na próxima década, disse o CBO, um órgão independente do Congresso.

As atuais taxas tarifárias podem não se manter, pois as negociações com os parceiros comerciais e os desafios legais internacionais estão em andamento.

Mas a receita tarifária adicional poderia ajudar a compensar os aumentos de déficit provocados pela lei de corte de impostos aprovada neste ano. O CBO estimou que isso aumentaria o déficit em US$3,4 trilhões na próxima década.

A dívida federal dos EUA é de US$37,18 trilhões, de acordo com o Departamento do Tesouro. Ela tem crescido tanto sob governos republicanos quanto democratas, conforme o Congresso continua autorizando o governo federal a gastar mais dinheiro do que recebe.

A estimativa mais recente do CBO representa um aumento em relação a junho, quando foi prevista uma redução de US$2,5 trilhões nos déficits primários e um corte de US$500 bilhões nos gastos com juros.