Tarcísio lidera em SP, seguido por Alckmin e Erika Hilton, diz pesquisa Genial/Quaest

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Imagem: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

São Paulo

22/08/2025 07h36

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, lidera as intenções de voto para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes no ano que vem, mostra a pesquisa Genial/Quaest publicada hoje. Segundo o levantamento, o mandatário tem 43% das intenções de votos. Veja os números:

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 43%

Geraldo Alckmin (PSB) - 21%

Erika Hilton (PSOL) - 8%

Paulo Serra (PSDB) - 3%

Felipe d' Avila (Novo) - 2%

Indecisos - 7%

Branco / Nulo / Não vai votar - 16%

Metodologia: a pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Sobre apoios nacionais

A Quaest ainda questionou os paulistas sobre a preferência de apoios nacionais. Nesse quesito, 59% afirmaram que querem que o futuro governador seja um político independente. Outros 23% preferem alguém alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 17% gostariam que fosse um apoiador do presidente Lula (PT).

Apesar de uma vitória de Tarcísio ser considerada muito provável hoje até entre seus adversários, existe a possibilidade de ele não disputar a reeleição e se lançar na corrida presidencial. De maneira similar, Alckmin, que já governou São Paulo por quase 13 anos, não demonstra tanto entusiasmo em disputar cargos no Estado.

Gestão Tarcísio tem 60% de aprovação

Segundo a pesquisa, a gestão Tarcísio de Freitas é aprovada por 60% dos paulistas, enquanto que 29% a desaprovam. Outros 11% não souberam ou não quiseram responder ao questionamento. Os números mostram uma estabilidade nos índices de avaliação do governador.

Quando perguntados sobre a reeleição de Tarcísio, 56% dos paulistas ouvidos disseram que ele merece ser reconduzido ao cargo, ao passo que 36% avaliam que ele não merece.

A segurança pública é a área com a pior avaliação da gestão Tarcísio. Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados julgam a condução da segurança de forma negativa, enquanto outros 36% a consideram regular. Aqueles que a avaliam de forma positiva somam 28%.

Por outro lado, a área de mobilidade urbana e infraestrutura tem a melhor avaliação, com 49% a avaliando como positiva. Outros 34% a julgaram como regular e 17%, como negativa.

