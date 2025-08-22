Topo

Notícias

STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez

22/08/2025 15h45

Divergências

Nunes Marques e André Mendonça não seguiram o relator e apresentaram divergências.

Marques votou pela absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e desclassificou o crime de constrangimento ilegal para exercício arbitrário das próprias razões. Com o entendimento, a pena está prescrita. 

Mendonça absolveu a deputada do crime de porte ilegal de arma de fogo e condenou Zambelli a oito meses de prisão em regime aberto por constrangimento ilegal.

Prisão

Esta é a segunda condenação de Zambelli no Supremo. No mês passado, Zambelli foi presa na capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil, em maio deste ano, após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. A deputada também terá que pegar R$ 2 milhões em danos coletivos.

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição de Carla Zambelli foi oficializado no dia 11 de junho pelo ministro. Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano. 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Cúmplice de Epstein diz nunca ter visto Trump em 'situação inadequada'

Nicolás Maduro não foi assassinado por militar venezuelano

Países ricos usam combate ao crime para violar soberania, diz Lula

No Brasil, o Judiciário é independente e corajoso, afirma Alexandre de Moraes

É falso que GloboNews noticiou que influenciadores apagaram fotos no STF

Plano Brasil Soberano terá ao todo 4 linhas de crédito, detalha diretor do BNDES

Senador Marcos do Val desafia proibição de Moraes e faz live nas redes

Sakamoto: Bolsonaro poderia estar na cadeia, quem o mantém fora é Moraes

Sem medalhões, Chile convoca seleção para enfrentar Brasil e Uruguai nas Eliminatórias

Mobilização militar dos EUA perto da Venezuela: entre a pressão e a retórica

Datagro e Milenio estruturam FIDC para financiar fornecedor de cana da Bevap