'Já sou o quinto': Lula brinca com teorias da conspiração sobre clones

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou ontem uma teoria conspiratória sobre sua saúde. Durante evento em Sorocaba (SP), ele fez piada com as fake news de que teria morrido e sido substituído por clones.

O que aconteceu

Lula fez a brincadeira ao comentar sobre notícias falsas. "Já sou o quinto Lula", disse, arrancando risadas dos apoiadores presentes.

O presidente reafirmou sua meta de viver até os 120 anos. "Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque eu quero viver até os 120 anos. Dizem que o céu é muito bom. Quem quiser minha vaga, pode pedir que eu dou, porque quero viver aqui na Terra mais um pouco", afirmou.

O petista relacionou o boato a um ambiente de desinformação. Ele falou sobre a importância de separar mentira e verdade e citou a "fábrica de mentiras" que, segundo ele, existe no país.

Fala ocorreu no mesmo dia em que pesquisa Genial/Quaest mostrou vantagem de Lula em cenários de segundo turno em 2026. Contra o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente aparece oito pontos à frente.

O presidente voltou a citar sua saúde como critério para disputar as próximas eleições. Em Sorocaba, pediu que apoiadores imaginassem a reação da oposição caso ele conquistasse um quarto mandato. "Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse.

Lula afirmou estar fisicamente mais resistente hoje do que no fim de seu segundo mandato. Aos 79 anos, comparou sua atual condição com a que tinha em 2010, quando deixou o Planalto.

O presidente também destacou sua rotina de exercícios. Recentemente, ele publicou um vídeo subindo correndo uma rampa no Planalto. "Eu não quero me entrevar. Eu, qualquer dia, vou subir a rampa do Palácio do Planalto correndo para ver quem é que vai me acompanhar", declarou.

* Com informações da Agência Estado.