Situação atual sugere riscos negativos para emprego nos EUA, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, alertou para riscos negativos para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, em discurso no seminário de Jackson Hole, nesta sexta-feira. De acordo com ele, o equilíbrio dos riscos parece estar mudando.

"Em termos dos objetivos do duplo mandato do Fed, o mercado de trabalho permanece próximo do máximo emprego, e a inflação, embora ainda um pouco elevada, diminuiu consideravelmente em relação aos picos pós-pandemia", disse ele, durante suas palavras iniciais no simpósio de Jackson Hole, que acontece na região montanhosa de Wyoming, nos Estados Unidos.

Powell destacou que a economia norte-americana enfrenta novos desafios neste ano, mencionando como exemplos as novas políticas comercial e imigratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "A política de imigração mais rígida levou a uma desaceleração abrupta no crescimento da força de trabalho", afirmou.

Segundo ele, a longo prazo, mudanças nas políticas fiscais, de gastos e regulatórias também podem ter implicações importantes para o crescimento econômico e a produtividade. "Há uma incerteza significativa sobre onde todas essas políticas eventualmente se estabelecerão e quais serão seus efeitos duradouros na economia", avaliou.

O presidente do Fed avaliou ainda que mudanças nas políticas comerciais e de imigração estão afetando tanto a demanda quanto a oferta. "Nesse ambiente, distinguir desenvolvimentos cíclicos de desenvolvimentos de tendência, ou estruturais, é difícil", avaliou.

Na sua visão, essa distinção é "crítica". Isso porque a política monetária pode trabalhar para estabilizar flutuações cíclicas, mas pode "fazer pouco" para alterar mudanças estruturais, explicou Powell.

É a oitava e última vez que ele fala no seminário de Jackson Hoje, já que passa o bastão da chefia do Fed no próximo ano. Com o tema 'Mercados de Trabalho em Transição: Demografia, Produtividade e Política Macroeconômica', o evento chega a sua 48ª edição, promovido pelo Fed de Kansas City até o sábado, dia 23.