Senador Marcos do Val desafia proibição de Moraes e faz live nas redes

Mateus Coutinho, e Da redação
do UOL

Do UOL, em Brasília

22/08/2025 17h47

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) divulgou hoje um vídeo nas redes sociais, desrespeitando proibição determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O que aconteceu

Na live, de mais de uma hora de duração, ele aparece com tornozeleira eletrônica e faz acusações a Moraes. Senador afirmou que sofre perseguição política, abuso de autoridade e crimes contra a humanidade, além de argumentar que nunca foi denunciado ou condenado. Ele está utilizando tornozeleira eletrônica desde 4 de agosto.

Moraes foi claro ao determinar que qualquer descumprimento do senador levaria à decretação de sua prisão. A reportagem tentou contato com a defesa de do Val, mas ainda não obteve retorno. Por ele ser parlamentar, uma eventual prisão precisa ser chancelada pelo plenário do Senado.

Do Val é investigado por ataques ao STF e à Polícia Federal. Ele é alvo justamente por usar suas redes sociais para promover e potencializar ataques a autoridades. Senador também é alvo de apuração sobre suposto plano golpista para reverter o resultado das eleições de 2022. Do Val nega todas as acusações.

O caso dele ganhou repercussão após o senador viajar aos EUA sem autorização do STF, em julho. Como revelou o UOL, ele usou passaporte diplomático mesmo após ordem judicial de apreensão, o que levou à instalação da tornozeleira e endurecimento das medidas cautelares.

Moraes justificou as medidas dizendo que o senador demonstrou desprezo pelas decisões do STF. Entre as restrições estão ainda o bloqueio de contas bancárias e a suspensão de salário e verbas de gabinete e a obrigação de permanecer em casa entre as 19h e as 6h e nos finais de semana. A única exceção é quando houver sessão no Senado que ultrapasse o horário limite.

No vídeo, do Val diz ser vítima de perseguição e afirma que as restrições visam dificultar sua reeleição e puni-lo por sua atuação no Congresso. Segundo ele, Moraes tenta calar vozes da oposição. O ministro teria proibido que ele viaje ao seu estado, o Espírito Santo. Os ataques a Moraes ainda incluem menções à Lei Magnitsky e ameaças de denúncia a órgãos internacionais.

Do Val também alegou manipulação da mídia. Disse ser alvo de um tratamento que tem o objetivo de torná-lo exemplo para outros parlamentares e que sua situação serve de alerta a cidadãos e políticos.

Publicação do vídeo ocorre em meio às articulações no Senado para resolver a situação do parlamentar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), teria negociado com o STF para que a Corte recuasse nas restrições em troca de a Casa suspender o mandato do parlamentar. No vídeo, do Val afirmou que não negociaria com "bandido", sem deixar claro a quem estaria se referindo.

Pra vocês que querem fazer uma negociata comigo, eu não negocio com bandido
Marcos do Val, em vídeo publicado nas redes sociais

