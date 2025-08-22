Secretário de Comércio dos EUA confirma participação de 10% do país na Intel

Os Estados Unidos detém 10% da Intel, confirmou o secretário de Comércio, Howard Lutnick. Em publicação no X, o integrante do governo Trump reforçou que o acordo fortalece a liderança norte-americana em semicondutores e ajudará a impulsionar a economia e garantir vantagem tecnológica do país.

Lutnick agradeceu ao CEO da companhia de tecnologia, Lip-Bu Tan, por fechar um acordo "justo para a Intel e justo para o povo americano".

Fontes do Wall Street Journal afirmaram que, como parte do investimento, o governo não fará parte do conselho nem desempenhará papel importante na governança da empresa.

Anteriormente, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia pedido a renúncia de Tan da Intel por vínculos anteriores com a China. Os dois se encontraram na Casa Branca na semana passada e, após a reunião, o republicano disse que gostou do CEO da tech e que avaliaria opções para trabalhar com a companhia.

Por volta das 17h28 (de Brasília), a ação da Intel subia 1,41% no after hours da Nasdaq, após ter saltado 5,53% na sessão regular.