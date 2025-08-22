Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando você pode retirar o seu

O governo federal divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Os pagamentos seguem o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que, por exemplo, quem nasceu em janeiro já possa resgatar o valor.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita retirar, anualmente, parte do saldo das contas do FGTS no mês de aniversário. Nessa opção, caso o trabalhador seja dispensado, ele não tem acesso ao saldo total, apenas ao valor da multa rescisória.

No modelo tradicional (saque-rescisão), quem é demitido sem justa causa pode retirar todo o saldo do FGTS, somado à multa rescisória, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário do beneficiário, com prazo de 60 dias para efetuar o resgate.

Como aderir?

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para receber o valor, que é depositado até 5 dias úteis após o pedido — se realizado dentro do mês de aniversário.

Também é possível, por meio do aplicativo, solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação vigente. Contudo, essa alteração só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Cálculo do valor

O montante liberado é definido por uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o saldo total do FGTS, somada a uma parcela adicional que depende do valor acumulado.

Faixas de cálculo:

Até R$ 500,00: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900,00