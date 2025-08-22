Topo

Notícias

Salvadorenho deportado por engano e preso após retorno é libertado nos EUA

22/08/2025 23h16

O salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado dos Estados Unidos por engano, devolvido posteriormente ao país e preso sob a acusação de tráfico de imigrantes sem documentos, foi libertado nesta sexta-feira (22), anunciou seu advogado.

Residente no estado de Maryland e casado com uma americana, García tornou-se um símbolo da política de deportação em massa de imigrantes conduzida pelo presidente Donald Trump. Ele foi deportado para El Salvador em março, juntamente com mais de 250 homens, a maioria deles por suspeita de pertencer a uma gangue venezuelana.

Posteriormente, o governo de Trump reconheceu um "erro administrativo" em relação ao seu caso, já que em 2019 havia sido revogada uma ordem de deportação contra ele.

García foi trazido de volta aos Estados Unidos em junho, mas o governo de Trump iniciou imediatamente um processo contra ele no estado do Tennessee por supostamente facilitar a entrada ilegal de migrantes.

Um juiz do Tennessee decidiu em 23 de julho que ele deveria ser libertado enquanto aguarda julgamento nesse caso, cujo início está previsto para 27 de janeiro de 2026.

Logo após ser solto, García se reencontrou com sua família após 160 dias, no que chamou de "dia muito especial", segundo a organização de defesa dos migrantes Casa. "Estamos mais perto da justiça, mas a justiça plena ainda não foi alcançada", disse o salvadorenho.

ft-ph/cyb/ad/nn/lm/am-lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Polícia captura irmão do guerrilheiro mais procurado da Colômbia

Salvadorenho deportado por engano e preso após retorno é libertado nos EUA

Bolsonaro nega ter descumprido restrições e afirma que PF busca 'desmoralizá-lo'

Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live

Zambelli é condenada pela segunda vez pelo STF; pena é de 5 anos e 3 meses

Mais de 700 pinguins são encontrados mortos no litoral de São Paulo

CMN remaneja R$ 1,4 bi para crédito de governos locais e Novo PAC

Defesa de Bolsonaro diz que PF produziu 'peça política' e nega descumprir medidas

Malafaia pede passaporte de volta e diz não ser 'covarde, medroso e fujão'

Moraes e Mendonça divergem sobre autocontenção do Judiciário em evento no Rio

Ex-presidente peruano Martín Vizcarra será transferido para prisão comum