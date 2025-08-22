Topo

Notícias

Salários da zona do euro avançam com mais força no 2º tri, sugerindo cautela do BCE com juros

Bruxelas

22/08/2025 09h34

Os salários na zona do euro avançaram em ritmo mais rápido nos três meses até junho, ao passo que a taxa de desemprego permaneceu em mínimas recordes, quadro que deve levar o Banco Central Europeu (BCE) a manter a cautela enquanto avalia a possibilidade de voltar a cortar juros.

No segundo trimestre, salários estabelecidos por meio de negociações subiram 3,95% em relação a igual período do ano passado, de acordo com relatório divulgado pelo BCE nesta sexta-feira. O resultado mostra desaceleração ante o primeiro trimestre (+2,46%), mas segue abaixo do patamar do fim do ano passado (+4,1%).

Em julho, o BCE deixou suas principais taxas de juros inalteradas, citando incertezas do impacto de tarifas de um acordo comercial que os EUA e a União Europeia fecharam dias depois da decisão de política monetária. A inflação da zona do euro está em linha com a meta oficial de 2% do BCE, mas seus dirigentes seguem cautelosos em relação a um possível aumento nas pressões inflacionárias.

"Estamos em uma situação de esperar para ver", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, na ocasião. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Filho vê o pai naquele estado e se desespera', diz Valdemar sobre Eduardo

Agentes do FBI fazem buscas na casa do ex-assessor de Trump John Bolton, diz fonte

ACM Neto 41% e Jerônimo tem 34% na disputa pelo governo da Bahia, aponta Genial/Quaest

Chefe da Otan pede 'garantias de segurança sólidas' para Ucrânia em visita a Kiev

Na Costa do Marfim, o dodgeball joga a favor da coesão social

Lácteos: Fonterra vende negócios globais de consumo para Lactalis por US$ 2,24 bi

Zelenskiy diz que Rússia faz "tudo" para impedir seu encontro com Putin

FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

Agentes acusam ONGs de "encobrir" guerra de Israel em Gaza

ONU declara fome catastrófica em Gaza; Israel prepara ofensiva total