Salário mínimo de 2025: veja o valor atual do piso brasileiro

22/08/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor ajustado para R$ 1.518,00.

O motivo para o depósito ter sido feito apenas em fevereiro, mesmo com o reajuste em vigor desde janeiro, é que os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a atualização passou a constar no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa o valor mais baixo que um trabalhador pode receber pelo exercício de uma atividade remunerada e serve como base para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas do governo federal.

O novo valor, de R$ 1.518, corresponde a um acréscimo de R$ 106, o que equivale a um reajuste de 7,5%, percentual acima da inflação registrada no período. Apesar disso, o montante ficou menor do que poderia devido à redução de gastos aprovada no final de 2024.

Antes, a fórmula para definir o salário mínimo incluía a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com esse cálculo, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova regra, foi adicionado um limite para o aumento das despesas, fixado em 2,5%. Assim, mesmo que o PIB cresça 3,2%, será considerado o teto de 2,5% para o reajuste.

O valor do salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e diversos programas sociais. Por isso, o governo mantém cautela para evitar aumentos bruscos que possam gerar impacto elevado no orçamento em um cenário de controle de gastos.

