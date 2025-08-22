Sakamoto: Bolsonaro poderia estar na cadeia, quem o mantém fora é Moraes

Há questões jurídicas que possibilitariam a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas existe a ponderação política e uma tentativa clara de aplicar a medida só quando ele for efetivamente condenado pelo STF, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

Se você perguntar do ponto de vista jurídico, tem elementos suficientes para transformar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de domiciliar em preventiva? Vários dos juristas que ouvimos aqui no UOL News disseram que sim. (...) Várias pessoas falaram que elementos tem, né? Ficou provado, né? Inclusive tem tem até plano de fuga, tem um monte de coisa para ir pra Argentina e tudo isso.

Mas a questão é outra, aí entra uma questão política, uma questão consequencial e não necessariamente ideológica. Não estou falando dos princípios, estou falando das consequências.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para o colunista, o ministro do STF Alexandre de Moraes tem sido cauteloso em relação à prisão de Bolsonaro para impedir que o ex-presidente seja visto como mártir no Brasil e no exterior.



Na verdade, o Alexandre de Moraes foi muito cuidadoso com relação à aplicação de medidas cautelares, tanto no processo que diz respeita à tentativa de golpe de Estado, quanto no processo que diz respeita à obstrução da Justiça e o ataque à soberania.

Houve vários momentos que o Alexandre Moraes deixou passar. Por quê? Para não dar motivo para inflamar o bolsonarismo, para inflamar os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Aí você vai falar: poxa, mas se fosse um trabalhador pobre da periferia de São Paulo do Rio de Janeiro, por muito menos desrespeito a decisões judiciais no curso de um processo, já estaria em Bangu, já estaria no Chilindró. E eu concordo com vocês totalmente. Só que a questão é outra.

A questão que a Justiça está ponderando e tem ponderado é exatamente a do próprio ex-presidente Bolsonaro, os seus apoiadores estarem esticando a corda propositadamente para forçar a Justiça a tomar decisões e a partir dessas decisões usá-las de vitimização dentro e fora do Brasil.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

