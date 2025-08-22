Topo

Rússia afirma que 'não há reunião prevista' entre Putin e Zelensky

22/08/2025 08h56

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta sexta-feira que "não há nenhuma reunião prevista" entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, apesar das tentativas do governo dos Estados Unidos de organizar um encontro de cúpula.

"Não há nenhuma reunião prevista", declarou em uma entrevista ao canal americano NBC News. Ele acrescentou que Putin "está disposto a se reunir com Zelensky quando uma agenda para a cúpula estiver pronta".

bur/jxb/an/es/fp/jc

© Agence France-Presse

