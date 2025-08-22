Topo

Notícias

Em resposta ao STF, defesa de Bolsonaro critica PF e fala em Lawfare

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu na ação que investiga tentativa de golpe - Evaristo Sá - 16.ago.2025/AFP
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu na ação que investiga tentativa de golpe Imagem: Evaristo Sá - 16.ago.2025/AFP
Mateus Coutinho e Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

22/08/2025 19h40Atualizada em 22/08/2025 19h47

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta noite ao STF que o relatório da PF sobre as conversas dele com vários interlocutores seria "lawfare", minimiza o conteúdo dos diálogos e afirma que Bolsonaro não estava proibido de usar Whatsapp e nem de manter diálogos com seu filho até o dia 17 de julho.

O que aconteceu

A resposta foi protocolada após Moraes dar 48 horas para defesa se manifestar a respeito de pontos apresentados pelo relatório da PF. O ministro do STF pediu explicações ao ex-presidente a respeito do descumprimento de medidas cautelares e de um documento encontrado pela Polícia Federal com pedido de asilo político na Argentina.

Relacionadas

Bolsonaro encaminhou vídeos mais de 300 vezes para burlar Justiça, diz PF

PF aponta estratégia de ataque ao STF em diálogos entre Eduardo e Bolsonaro

Após indiciamento, Eduardo Bolsonaro chama diálogos contra STF de 'normais'

Na resposta, defesa de Bolsonaro cita termo que ficou famoso pela defesa do ex-presidente Lula na Lava Jato. O termo Lawfare faz referência ao uso de instrumentos da lei para perseguir e prejudicar adversários políticos. A tese da defesa do petista acabou levando ele a ser solto após virem à tona áudios mostrando atuação indevida de integrantes da Lava Jato contra ele.

Defesa diz que minuta de pedido de asilo político na Argentina é de antes de investigação. "Seria necessário avisar à Polícia Federal, especialmente ao setor de inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto um ano depois e, desde então, o ex-presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência quando determinado o uso de tornozeleira por Vossa Excelência", afirmam os advogados do ex-presidente.
Advogado apontam que ex-presidente não estava proibido de se comunicar via Whatsapp e que conclusões da PF sobre mensagens do ex-presidente não sustentariam conclusões da PF. Esforço da defesa é de minimizar teor de mensagens, incluindo a conversa do ex-presidente com o advogado a empresa de Trump na qual Bolsonaro agradece o norte-americano após o tarifaço e pede ajuda para escrever uma nota sobre a medida anunciada pelo governo americano de taxar produtos brasileiros.

Por fim, é necessário registrar de forma clara e expressa que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou de se manifestar.

Até o último dia 17 de julho, o Peticionário podia conversar livremente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, inclusive sobre a sucessão nas eleições presidenciais que estão por vir.

De fato, as conversas recortadas pela Polícia Federal, inclusive de desavenças que desmentem a ideia de uma "atuação coordenada", servem mais às manchetes do que aos autos.

Defesa de Jair Bolsonaro em manifestação protocolada hoje no STF

Moraes vai pedir manifestação da PGR. O ministro deve enviar ao procurador-Geral, Paulo Gonet, um pedido de manifestação da PGR. Segundo apurou o UOL, Moraes deve dar o prazo de 24 horas para que Gonet se posicione.

Com o parecer da PGR, Moraes pode decidir de Bolsonaro descumpriu ou não as medidas cautelares. Bolsonaro está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, desde o dia 4 de agosto.

Em nota à imprensa, os advogados de Bolsonaro já haviam negado a quebra das cautelares. A defesa afirmou ter ficado "surpresa" com o indiciamento do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) —a ação investiga suposta obstrução no processo que apura a tentativa de golpe de Estado.

O inquérito foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o Judiciário e o Legislativo com objetivo de beneficiar o pai.

Além do pedido de asilo, relatório da PF revelou mensagens trocadas entre Bolsonaro e Eduardo. Nos diálogos, eles falam sobre a "ajuda dos EUA" ao ex-presidente, e o deputado pede que o pai agradeça a Donald Trump nas redes sociais após as sanções aplicadas ao Brasil. "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos a nossa parte", afirmou em uma das conversas.

"VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu Eduardo para o ex-presidente. O deputado criticou as declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro". O parlamentar já havia dito que as falas do ex-presidente causaram "desconforto", mas as mensagens que ele enviou diretamente a Bolsonaro foram mais duras.

O ex-presidente respondeu ao filho com dois áudios, mas a PF não conseguiu recuperá-los. "Me fudend* aqui! Você ainda te ajuda a se fud** aí! Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fud** é você e VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA POR** AQUI [sic]", disse o deputado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Em resposta ao STF, defesa de Bolsonaro critica PF e fala em Lawfare

Pai de Miguel Uribe vai substituí-lo como pré-candidato nas eleições de 2026 na Colômbia

Betis vence Alavés e dorme na liderança do Campeonato Espanhol

Dow Jones bate recorde por expectativa de corte dos juros

Lula: países ricos usam combate ao crime como 'pretexto para violar soberania'

Sinner luta para entrar em forma antes de defender título do US Open

Perspectivas de reunião Putin-Zelensky pela paz na Ucrânia se dissipam

Lula: 'Quando oferecemos o Brasil para sediar a COP30, sabíamos que teria de ser na Amazônia'

Moraes diz que Judiciário covarde não é independente e que juiz precisa saber lidar com pressão

Para Temer, Lula 'tem prestígio', mas cenário de 2026 ainda é incerto

CNPq autoriza que bolsistas tenham outras fontes de renda; veja regras