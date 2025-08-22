Em resposta ao STF, defesa de Bolsonaro critica PF e fala em Lawfare

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta noite ao STF que o relatório da PF sobre as conversas dele com vários interlocutores seria "lawfare", minimiza o conteúdo dos diálogos e afirma que Bolsonaro não estava proibido de usar Whatsapp e nem de manter diálogos com seu filho até o dia 17 de julho.

O que aconteceu

A resposta foi protocolada após Moraes dar 48 horas para defesa se manifestar a respeito de pontos apresentados pelo relatório da PF. O ministro do STF pediu explicações ao ex-presidente a respeito do descumprimento de medidas cautelares e de um documento encontrado pela Polícia Federal com pedido de asilo político na Argentina.

Na resposta, defesa de Bolsonaro cita termo que ficou famoso pela defesa do ex-presidente Lula na Lava Jato. O termo Lawfare faz referência ao uso de instrumentos da lei para perseguir e prejudicar adversários políticos. A tese da defesa do petista acabou levando ele a ser solto após virem à tona áudios mostrando atuação indevida de integrantes da Lava Jato contra ele.

Defesa diz que minuta de pedido de asilo político na Argentina é de antes de investigação. "Seria necessário avisar à Polícia Federal, especialmente ao setor de inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto um ano depois e, desde então, o ex-presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência quando determinado o uso de tornozeleira por Vossa Excelência", afirmam os advogados do ex-presidente.

Advogado apontam que ex-presidente não estava proibido de se comunicar via Whatsapp e que conclusões da PF sobre mensagens do ex-presidente não sustentariam conclusões da PF. Esforço da defesa é de minimizar teor de mensagens, incluindo a conversa do ex-presidente com o advogado a empresa de Trump na qual Bolsonaro agradece o norte-americano após o tarifaço e pede ajuda para escrever uma nota sobre a medida anunciada pelo governo americano de taxar produtos brasileiros.

Por fim, é necessário registrar de forma clara e expressa que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou de se manifestar.



Até o último dia 17 de julho, o Peticionário podia conversar livremente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, inclusive sobre a sucessão nas eleições presidenciais que estão por vir.



De fato, as conversas recortadas pela Polícia Federal, inclusive de desavenças que desmentem a ideia de uma "atuação coordenada", servem mais às manchetes do que aos autos.

Defesa de Jair Bolsonaro em manifestação protocolada hoje no STF

Moraes vai pedir manifestação da PGR. O ministro deve enviar ao procurador-Geral, Paulo Gonet, um pedido de manifestação da PGR. Segundo apurou o UOL, Moraes deve dar o prazo de 24 horas para que Gonet se posicione.

Com o parecer da PGR, Moraes pode decidir de Bolsonaro descumpriu ou não as medidas cautelares. Bolsonaro está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, desde o dia 4 de agosto.

Em nota à imprensa, os advogados de Bolsonaro já haviam negado a quebra das cautelares. A defesa afirmou ter ficado "surpresa" com o indiciamento do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) —a ação investiga suposta obstrução no processo que apura a tentativa de golpe de Estado.

O inquérito foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o Judiciário e o Legislativo com objetivo de beneficiar o pai.

Além do pedido de asilo, relatório da PF revelou mensagens trocadas entre Bolsonaro e Eduardo. Nos diálogos, eles falam sobre a "ajuda dos EUA" ao ex-presidente, e o deputado pede que o pai agradeça a Donald Trump nas redes sociais após as sanções aplicadas ao Brasil. "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos a nossa parte", afirmou em uma das conversas.

"VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu Eduardo para o ex-presidente. O deputado criticou as declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro". O parlamentar já havia dito que as falas do ex-presidente causaram "desconforto", mas as mensagens que ele enviou diretamente a Bolsonaro foram mais duras.

O ex-presidente respondeu ao filho com dois áudios, mas a PF não conseguiu recuperá-los. "Me fudend* aqui! Você ainda te ajuda a se fud** aí! Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fud** é você e VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA POR** AQUI [sic]", disse o deputado.