Relatório da PF mostra queixas de Eduardo ao pai sobre Nikolas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de críticas do também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em mensagens enviadas pelo WhatsApp ao pai. As queixas aparecem no relatório da PF divulgado ontem, em que são listadas as conversas recuperadas do celular apreendido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Eduardo enviou ao pai dois posts com críticas a Nikolas por "suposta tentativa de 'descolar' sua imagem" de Bolsonaro. As mensagens foram enviadas em 26 de julho. Em uma delas, Eduardo compartilhou um post em que um usuário do X afirmava que o deputado mineiro não está usando suas redes para divulgar uma manifestação na Paulista.

Ao invés disso, Nikolas repostou uma publicação do pastor Silvio Grimaldo, que é crítico ao ex-presidente. O post de Grimaldo era sobre uma palestra do deputado em Curitiba.

Divulgar a manifestação na Av. Paulista, ZERO. Divulgar palestra em Curitiba, vale até repostar o Silvio Grimaldo. Jair Bolsonaro está em BH, já já veremos na prática a arte de 'COLAR no Bozo' pra depois 'DESCOLAR do BOZO'.

Post compartilhado por Eduardo com o pai

Divulgar a manifestação na Av. Paulista, ZERO. Divulgar palestra em Curitiba, vale até repostar o Silvio Grimaldo.



Jair Bolsonaro está em BH, já já veremos na prática a arte de "COLAR no Bozo" pra depois "DESCOLAR do BOZO". pic.twitter.com/BW0P3ttfBz -- Caio (@CaioEngPat) June 26, 2025

Na outra publicação, apoiador de Bolsonaro também reclamou do silêncio do "'garoto' Nikolas". "Ele tem cinco milhões de seguidores e não pode divulgar? Só se o Pablo Farçal mandar?, questionou ao ironizar o coach Pablo Marçal.

Sabe quantas postagens o "garoto" Nikolas fez convocando para a manifestação no domingo?



ZERO!



Sinceramente, você acha isso normal?



Ele tem 5MI seguidores e não pode divulgar?



Só se o Pablo Farçal mandar?



Não passo pano para deslumbrado... pic.twitter.com/gWNdKQw9nE -- João 8:32 2??2?? (@joao8_32_JB) June 26, 2025

Críticas de Eduardo a Nikolas não são novidade

No mês passado, Eduardo fez pelo menos duas críticas públicas a Nikolas. Em uma delas, o filho do ex-presidente reclamou que o deputado mineiro tem sido "pouco ativo" no endosso a sanções contra autoridades brasileiras e afirmou que se sente "decepcionado". As declarações foram dadas em entrevista ao programa Oeste com Elas.

Uma semana depois, ele questionou suposta interação de Nikolas com perfil que se denomina ex-bolsonarista no X. "Isso aconteceu mesmo? Se sim, o Nikolas é canalha", publicou o blogueiro Allan dos Santos. Eduardo respondeu: "Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou".

Isso aconteceu mesmo? Se sim, o @nikolas_dm é canalha, pois essa vadia já falou merda até de minha filha doente. https://t.co/2uip4HtLkL -- Allan Dos Santos (@allanconta5) July 28, 2025

Como o UOL mostrou, postura radical de Eduardo tem desagradado políticos do centrão e até do PL. Parlamentares reclamam que, por culpa de Eduardo, o partido ficou exposto à acusação de trabalhar contra o Brasil em troca da suspensão do processo no STF contra Jair Bolsonaro.

Deputados da bancada ruralista afirmaram que ele está só atrapalhando. Na visão deles, negócios e empregos estão ameaçados por causa do lobby feito pelo deputado nos EUA.